Ny midtstopper står højt på ønskelisten i Vendsyssel FF

VRÅ:Da Vendsyssel FF lukkede sommerens transfervindue var det ikke helt med den indgående trafik, som man havde håbet på i de døende timer. Ønsket om en venstreback, midtstopper og en central midtbanespiller fik man ikke opfyldt, og i hvert fald et af ønskerne er stadig stort hos Vendsyssel FF-træner Henrik Pedersen i det nuværende transfervindue.

- Vi har en stærk trup, der har udviklet sig meget. Men det er klart, at vi skal have en bredere trup. Lige nu er vi ikke ret mange spillere til de centrale pladser, så vi skal ud at hente noget til de positioner. Det kan være en spiller, der både kan spille centralt i forsvaret og på midtbanen, siger Henrik Pedersen.

Det er særligt behovet for en central stopper, der fylder meget hos Vendsyssel-chefen i disse uger.

- Lige nu er det vigtigste for os, at vi får en spiller mere til det centrale forsvar. Vi har brug for en mand mere til den position, da det klart er den plads, vi er mest sårbare på i forhold til skader, siger Henrik Pedersen, der også gerne vil have et supplement til midtbanen.

- Vi mangler en 8'er mere til den centrale midtbane. Vi har jo en skadet Diego Montiel, og vi har også nogle spillere, der sagtens kan ende med at forlade os, så vi skal have noget ind. Lige nu er en dynamisk løbestærk 8'er i høj kurs. Det skal være en, der kan blive en del af vores måde at spille fodbold på, så vi kan få flere assists fra den centrale del af banen, siger Henrik Pedersen.

Behovet for nye ansigter kan blive yderligere forstærket ved et eventuelt spillersalg. Det ligger dog ikke lige for nu her, men navne som Wessam Abou Ali, Tobias Anker og Marcus Bundgaard er relativt unge spillere, der har vist store fremskridt i efteråret. Derfor kan de pludselig blive aktuelle i andre klubber.

Der er også spillere, der ikke har fået den forventede mængde spilletid. Navne som Ronnie Schwartz, Jelle van der Heyden, Terence Baya og Panagiotis Armenakas endte med at bruge mere tid på bænken end på banen i efteråret.

- Lige nu får alle en chance for vise sig frem, men vi har nogle spillere, der ikke har spillet så meget i efteråret, og dem er vi i tæt dialog med i forhold til fremtiden, siger Henrik Pedersen.

Der vil altid være lidt ekstra interesse omkring en spiller, som Ronnie Schwartz. Hans CV er så imponerende, at det kan virke uforståeligt, at han ikke kan komme på et 1. divisionshold. Indtil videre er det dog ikke meget, man har set til "Plaffeministeren" i Vendsyssel FF på denne side af nytår.

- Ronnie har været syg i de første dage af opstarten, så vi glæder os til at have ham med igen, siger Henrik Pedersen.