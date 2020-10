Ny milepæl i FC Thy: Spiller er blevet solgt til udlandet

FODBOLD:FC Thy-Thisted Q har solgt den første spiller i klubbens historie, meddeler klubben på sin hjemmeside.

Cecilie Strunck er således blevet solgt til den spanske klub Rayo Vallecano.

- Som klub tager vi med salget et helt nyt skridt, da vi for første gang laver et salg af en kvindespiller. At salget bliver til en klub i Spanien er bare et endnu større cadeau til det kæmpe arbejde, der bliver lagt både indenfor og udenfor banen og viser, at vi i FC Thy-Thisted Q for alvor er kommet med i toppen af dansk kvindefodbold og tiltrækker os stor opmærksomhed - også fra udlandet.

- Vi ser Silles skifte til Rayo Vallecano som en kæmpe mulighed og en stor oplevelse for hende. Der skal dog ikke herske tvivl om, at vi rigtig gerne havde beholdt hende i truppen, da hun siden sin ankomst har været med til at højne niveauet både på holdet men også hos Sille selv, siger Torben Overgaard, der er cheftræner og sportschef i FC Thy-Thisted Q.

Cecilie Strunck kan få debut for sin nye klub 18. oktober i lokalopgøret mod Real Madrid.