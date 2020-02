Ny Mors-Thy-profil: - Vi skal gå 100 procent efter slutspillet

HÅNDBOLD:Når Mors-Thy Håndbold søndag spiller den første betydende kamp i mere end en måned, bliver det en særlig oplevelse for Bjarke Christensen.

Fløjspilleren, der i januar kom til Mors-Thy fra Skjern, får sin officielle Mors-Thy-debut i vante rammer, for 2020's første kamp i Primo Tours League bliver en udekamp mod netop Skjern.

- Det bliver helt sikkert specielt. Jeg glæder mig ekstremt meget, og noget af det første, jeg undersøgte, da jeg skiftede til Mors-Thy, var da også, hvornår vi skulle møde Skjern, siger Bjarke Christensen.

Bjarke Christensen er i Mors-Thy udset til at erstatte den skadede anfører Søren Nørgård på venstre fløj, og i træningskampene i januar har han allerede vist lovende takter.

- Jeg er faldet rigtig fint ind på holdet. Det er nogle gode drenge, der er her, og det har gjort det meget gnidningsfrit, men det har selvfølgelig også hjulpet, at det er gået rigtig godt på banen, siger Bjarke Christensen.

Den 28-årige fløjspiller har spillet de seneste 14 år i Skjern, hvor han dog de seneste sæsoner har stået i skyggen af den tidligere landsholdsspiller Anders Eggert, og det var han blevet træt af.

Tiltalt af stor rolle

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg berettiget eller uberettiget det seneste halve år har siddet rigtig meget på bænken, og jeg har brug for at få en stor rolle på et hold igen. Mors-Thy kunne tilbyde mig en pakke, som titalte mig rigtig meget, siger Bjarke Christensen.

Mors-Thy er overvintret på en tiendeplads i Primo Tours Ligaen med to point op til den ottendeplads, der giver adgang til slutspillet.

- Vi skal gå efter at ramme slutspillet. Holdene slår hinanden på kryds og tværs, så det kan selvfølgelig blive svært at komme med, men vi har et godt og spændende hold, så jeg synes, at vi skal gå 100 procent efter det, siger Bjarke Christensen.

Mors-Thy vandt sæsonens første indbyrdes møde med Skjern 28-25. Der er kampstart i Skjern Bank Arena klokken 18.