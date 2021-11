Ny nedtur for Hobro: Tabte for tredje gang i træk

FODBOLD:Hobro IK fortsatte lørdag sin kedelige stime, da klubben tabte 1-3 ude til Nykøbing FC.

Det var en lettere chanceløs første halvleg, hvor hjemmeholdet leverede de bedste muligheder, mens Hobro aldrig rigtig formåede at spille sig igennem Nykøbing-forsvaret.

Det var hjemmeholdet, der leverede kampens første scoring, da Mathias Kristensen fik taget bolden flot ned og lagt den tilbage til Nykøbing-kaptajnen Lars Pleidrup, som sikkert skød bolden forbi Hobro-målmand Adrian Kappenberger og ind i nettet til 1-0.

Nykøbing stod også for kampens anden store chance, da bolden havnede lige foran Hobro-målet, men blev skudt snævert forbi stoplen.

Nykøbing FC - Hobro IK Mål: 1-0 Lars Pleidrup (14. minut), 1-1 Kasper Høgh (53. minut), 2-1 Sebastian Koch (67. minut), 3-1 Nicolai Jessen (77. minut), Hobros hold (4-4-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Jesper Bøge, Frederik Dietz, Jacob Tjørnelund (Abdoul Yoda 83. minut) - Don Deedson (Mathias Nygaard 46. minut), Frederik Mortensen (Oliver Klitten 83. minut), Mikkel Mejlstrup Pedersen, Mathias Haarup - Justin Shaibu (Danny Amankwaa 76. minut) Kasper Høgh Advarsler: Nicolai Jessen (45. minut), Lars Pleidrup (51. minut), Frederik Mortensen (69. minut) VIS MERE

I anden halvleg lykkedes Hobro med at komme til sin første rigtige mulighed, da Jacob Tjørnelund sendte et godt skud mod målet. Dog fik Nykøbing-målmand Jannich Storch blokeret skuddet, og derefter formåede udeholdet ikke at blive farlige på returbolden.

Hjemmeholdet svarede lynhurtigt igen, og det så i et splitsekund ud som om, det ville blive 2-0, men heldigvis for Hobro-spillerne formåede Nykøbing-spillerne ikke at nå de sidste afgørende centimeter, der vil få bolden i nettet.

Til gengæld var Hobro kommet bedre ud fra pausen og blev langt mere målfarlige. Justin Shaibu trak et frispark lige uden for feltet, som gav en perfekt mulighed til nordjyderne, men igen stod Nykøbings målmand i vejen. Kort efter fik Kasper Høgh dog skudt bolden flot ind i målet og udlignet til 1-1, hvilket gav udeholdet det boost, som havde manglet i de første 45 minutter.

Sebastian Koch satte dog en stopper for Hobros glæde, da han skød Nykøbing tilbage i front med 2-1 efter et flot indlæg fra Nicolai Jessen. Så skulle udeholdet endnu en gang kæmpe for et mål og muligheden for point.

Hjemmeholdet var effektive, og derfor kom det heller ikke som et chok, da Nicolai Jessen fandt vej til målet og udbygget Nykøbings føring til 3-1, hvilket også blev kampens endelige resultat på trods af flere chancer fra hjemmeholdet inden slutfløjtet.

Dermed måtte Hobro endnu en gang se sig besejret og forblive nederst i tabellen.