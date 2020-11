Ny nedtur for uskarpe Vendsyssel

FODBOLD:Vendsyssel FF hænger stadig fast på en af nedrykningspladserne i 1. division, efter at det lørdag blev til et 0-2-nederlag i udekampen mod Hvidovre.

Kampen var på grund af nedlukningen af Hjørring Kommune Vendsyssels første siden 1. november, men vendelboerne fik altså ikke det point, der kunne have spillet holdet væk fra næstsidstepladsen.

Kampen begyndte skidt for Vendsyssel FF, da Muhammed Cham Saracevic blev sparket ned af hjemmeholdets Anders Randrup. Randrup slap med et gult kort, mens Vendsyssel-spilleren måtte lade sig udskifte.

Hvidovre fik kort efter kampens første store mulighed ved Oscar Buch, men Kevin Ray Mendoza diskede op med en god fodparade.

Som første halvleg skred frem, overtog Vendsyssel dog styringen, og mod slutningen af halvlegen fik gæsterne også flere gode muligheder.

De største chancer tilfaldt Mikkel Agger efter oplæg fra Søren Henriksen. Efter 39 minutter fik Agger frit skud i feltet efter et indlæg fra Henriksen, men Vendsyssel-angriberens afslutning sad lige på Hvidovre-målmand Marco Brylov.

I halvlegens tillægstid fik Mikkel Agger så frit løb mod Hvidovre-målet efter endnu en servering fra Søren Henriksen, men igen måtte Agger se Hvidovres målmand diske op med en god redning, og derfor endte første halvleg målløs.

Anden halvleg åbnede til gengæld med et par store muligheder til Hvidovre. Først vandt Kevin Ray Mendoza endnu en direkte duel med Oscar Buch, og efterfølgende slap Vendsyssel heldigt fra at være uopmærksomme ved et hjørnespark. Det gav Magnus Fredslund frit spark i feltet, men han høvlede bolden langt over mål.

Det bølgede frem og tilbage i begyndelsen af anden halvleg, og kort efter burde Mikkel Agger igen have bragt Vendsyssel foran. Angriberen blev spillet fri af Tiémoko Konaté, men han sendte den store chance forbi mål.

Midtvejs i anden halvleg brændte det til gengæld igen på foran Vendsyssel-målet. Tobias Thomsens hovedstød blev flot reddet af Kevin Ray Mendoza, men på det efterfølgende hjørnespark fik Hvidovre så hul på målbylden.

Kevin Ray Mendoza fik ikke greb om Kim Aabechs hjørnespark, og den løse bold fik hjemmeholdets Ahmed Iljazovski prikket det sidste stykke over stregen.

Vendsyssels muligheder for et comeback blev forværret godt et kvarter før tid, da Lasse Steffensen fik sit andet gule kort og blev sendt tidligt i bad.

12 minutter før tid burde Hvidovre så have lukket kampen endegyldigt, da Søren Henriksen nedlagde Oscar Buch i feltet. Det gav hjemmeholdet et straffespark, men Hakan Redzeps svage spark blev klaret af Kevin Ray Mendoza. Hvidovre fik godt nok presset riposten i mål, men til hjemmeholdets store fortrydelse blev scoringen annulleret.

Otte minutter før tid var der til gengæld ikke noget at gøre, da Kim Aabech afgjorde kampen med et hovedstødsmål.