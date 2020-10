Ny nedtur for Vendsyssel: - Vi havde fortjent et point

HÅNDBOLD:For sjette kamp i træk måtte Vendsyssel Håndbold lørdag forlade banen uden point, da Randers snuppede begge point i Syvsten efter en 23-22-sejr.

Vendsyssel var dog tættere på point end længe, men med en scoring et halvt minut før tid blev det hele afgjort til kronjysk fordel.

- Vi havde fortjent et point. Vi førte det meste af kampen, og i Randers-lejren er de jo også jublende lykkelige nu, for de synes også, at det var tyveri, at de vandt, siger Vendsyssel-træner Thomas Kjær, der i kampens sidste angreb forsøgte at redde et point hjem ved at tage målmanden ud til fordel for en ekstra markspiller.

- Det fik vi desværre ikke effekt af, da vi missede et indspil til sidst. Generelt var Randers måske en lille smule klogere i slutfasen, mens vi blev lidt trætte, fordi vi stadig ikke har så mange spillere på holdkortet.

- Det var dog en super fin kamp fra vores side. Alle fightede fantastisk, og Elin (Thorsteinsdottir, red.) stod flot i målet efter at have været ude i en måned, siger Thomas Kjær, der også var godt tilfreds med sit holds forsvarsspil i kampen. Særligt i første halvleg, hvor Randers blev holdt nede på syv mål.

Vendsyssel Håndbold - Randers HK 22-23 (9-7) Christina Pedersen 4, Henriette Hansen 4, Mette Bejder 4, Pernille Brandenborg 4, Sofie Hartung Sletskov 3, Steinunn Hansdottir 2, Cecilie Termansen 1 Topscorer, Randers: Mai Kragballe 11 Udvisninger: Vendsyssel 3, Randers 1 VIS MERE

Nederlaget betyder dog, at Vendsyssel Håndbold fortsat er sidst i kvindernes bedste håndboldrække. Det er bare blevet til ét point i de første ni kampe, men der er fortsat kun et point op til Skanderborg på den næstsidsteplads, der ikke vil udløse direkte nedrykning.

- Jeg tror så absolut stadig på, at vi klarer den. Der var kæmpe fremgang i spillet i dag i forhold til den seneste kamp, så det var pil op, siger Thomas Kjær.

Heller ikke i de næste tre kampe er der dog umiddelbart udsigt til point for Vendsyssel Håndbold. Her venter opgør mod topholdene Viborg, Esbjerg og Odense.