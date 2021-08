Ny NHL-spiller landet i Frederikshavn: Derfor valgte han klubben

ISHOCKEY:Fredag offentliggjorde Frederikshavn White Hawks - forud for deres revanche-testkamp mod Aalborg Pirates - at de havde skrevet kontrakt med den 28-årig canadiske forward Mark McNeil.

Den nye spiller satte sine ben i byen allerede torsdag, hvilket betød, at han kunne se med fra tribunen, da de nordjyske rivaler mødtes i deres anden testkamp. Han kunne endnu ikke selv trække White Hawks-trøjen over hovedet, da hans spillertilladelse endnu ikke var ankommet.

- Jeg ser virkelig frem til, at jeg endelig kan spille. Jeg glæder mig til at komme på isen med holdet og gøre klar til sæsonstart, understreger Mark McNeil.

Den 28-årig canadier har spillet mange AHL-kampe, men han er også noteret for to NHL-kampe. Foto: Kim Dahl Hansen

Kontakten mellem klubben og Mark McNeil er ikke opstået indenfor den seneste uge. Det har nemlig været et længere forløb, før begge parter gjorde aftalen endelig. Det var blandt andet to meget væsentlige ting, der fik Mark McNeil til at vælge høgene i den kommende sæson.

- Da jeg talte med Jari (cheftræner Jari Pasanen, red.), fortalte han omkring den vinderkultur, som de har her, og deres ønske om at blive bedre. Det er to ting, som betyder meget for mig. Jeg vil gøre så meget, jeg kan for at gøre en forskel og hjælpe holdet med at vinde - både på og udenfor isen. Jeg vil også gerne arbejde på mit eget spil sammen med trænerholdet og resten af truppen, så vi kan presse hinanden til at blive bedre, forklarer han.

- Jeg havde lidt kendskab til klubben før. Som ishockey-spiller er du opmærksom på de andre ligaer og klubber, men det var først, da jeg snakkede med Jari, at jeg blev meget klogere, pointerer han.

Både Mark McNeil og hans familie nyder Frederikshavn og byens skønhed. Foto: Kim Dahl Hansen

Udover et ønske om at gøre en forskel har Mark McNeil også selv en del af byde på, som vil kunne gavne klubben i sidste ende.

- Jeg tror, at min erfaring og mine lederskabskvaliteter er mine største styrker. Jeg har spillet ni år som professionel ishockeyspiller, hvor jeg har været i forskellige ligaer. Den erfaring tager jeg med mig. Samtidig tager jeg også mine færdigheder med. Jeg er blevet en bedre spiller, der både kan tilbyde noget offensivt, men også spille defensivt, siger han.