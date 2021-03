Ny pause venter uheldig Vendsyssel-profil

FODBOLD:Vendsyssel FF tabte søndag med 1-2 til FC Helsingør i fodboldens 1. division, men for at gøre ondt værre for vendelboerne kostede kampen også en skade til Jakob Hjorth.

En lårskade betød, at han måtte hjælpes fra banen efter godt et kvarters spil og nu venter så endnu en periode på sidelinjen for den skadesplagede forsvarsspiller.

- Der er stadig lidt tvivl om, hvorvidt det er en forstrækning eller en fibersprængning, men selv tror jeg desværre, at det er en fiber. Jeg vil skyde på, at jeg er ude i fire uger, siger Jakob Hjorth, der måtte støtte sig op ad forsvarskollegaen, karantæneramte Andreas Kaltoft, da han forlod banen.

- Jeg var lidt i chok, da det skete, for det var så tidligt i kampen, at det i hvert fald ikke var, fordi jeg var træt. Jeg havde været syg op til vores forrige kamp mod HB Køge og havde tabt fire kilo, så her bagefter tænker jeg på, om det måske var det, kroppen ikke var kommet sig helt over. Det havde vi ikke taget højde for, også fordi det var gået godt i træningerne op til kampen, siger Jakob Hjorth.

Han må nu med sikkerhed se til fra tribunen, når Vendsyssel FF søndag tager imod Skive i en meget vigtig bundkamp i 1. division.

- Det er helt forfærdeligt, for jeg vil selvfølgelig gerne hjælpe holdet i så vigtig en kamp. Selv om vi tabte mod Helsingør, var det dog opløftende, at vi ikke faldt sammen på samme måde som i kampen i Køge, så der er stadig en god tro på det i truppen, siger han.