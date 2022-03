Ny Pirates-spiller nyder muligheden efter svær sæson i hjemlandet

ISHOCKEY:Østrigske Emilio Romig blev for få uger siden lejet af Aalborg Pirates i Black Wings Linz, og han har fået en god start på holdet, selvom det hele stadig er nyt.

- Jeg forsøger stadig at finde mig til rette i vores system, den måde vi spiller på og finde kemien med min kæde, men indtil videre har jeg ikke noget at brokke mig over her.

- Mit spil er defineret ved at arbejde hårdt, skøjte, og når jeg har chancen, sender jeg pucken mod mål, siger 29-årige Emilio Romig om sin egen spillestil, der gør det nemt for ham at falde ind på piraternes hold.

Holdkammeraterne har Emilio Romigs ryg, og hvis de bliver ved med det, tror han på, at han kan blive ved med at blive bedre for holdet. Foto: Torben Hansen

Efter en svær sæson i hjemlandet har det været godt for forwarden at få luftforandring i det nordjyske, hvor det er kutyme, at nye spillere bliver taget godt imod.

- Den måde, alle har taget imod mig på, har været utrolig, og det har jeg ikke et dårligt ord om overhovedet. Jeg er glad, for det var en hård lang sæson for mig hjemme i Østrig, så det har været en god mulighed for mig at komme her og spille for et tophold i den danske liga, hvor vi forsøger at vinde et mesterskab, og det er jo alt, du ønsker som spiller, lyder det fra Emilio Romig.

Romig er ikke i tvivl om, hvad spillerne og holdene er dygtige til i den danske ishockeyliga, og før sin ankomst til Aalborg Pirates havde han faktisk et kendskab til dansk ishockey og Aalborg Pirates' hjemmebane.

- Det går hurtigt, og spillerne skøjter virkelig godt. Spillet her er defineret ved fart, og der er virkelig ikke ret mange dårligere skøjteløbere derude.

- Jeg spillede for Vienna, og vi spillede faktisk i Sparekassen Danmark Isarena her i Aalborg for nogle år siden, og det husker jeg tydeligt, siger en smilende Emilio Romig.

Aalborg Pirates er i gang med slutspillet, hvor de har fået en god start mod Herlev Eagles efter de første tre kampe af kvartfinaleserien, hvor Emilio Romig har scoret i de to seneste opgør.

- Vi er oppe 3-0, og vi skal sikre, at vi lukker serien for derefter at fokusere på, hvad der kommer. Det bliver bare hårdere og hårdere i slutspillet, så det handler om at være klar, gøre vores bedste, og se hvad der sker til slut.

- Jeg håber selvfølgelig, at jeg bliver bedre. Jeg bliver mere komfortabel på isen med spilletiden, og selvom nogle ting er ude af min kontrol, men så længe at mine holdkammerater støtter mig, er der kun én vej, og det er op, slutter Emilio Romig.

Aalborg Pirates spiller fredag aften klokken 20.30 fjerde kvartfinaleopgør i Herlev i serien, der spilles bedst af syv kampe.