Ny profil klar til at stemple ind for AaB

AALBORG:Nyankomne Andreas Poulsen har ikke mange aktier i den krise, der i øjeblikket udspiller sig i superligaklubben AaB. Han kom først til klubben denne sommer og har blot fået ét indhop på 18 minutter i løbet af de første fire sejrsløse spillerunder af den nye sæson.

- Ligesom alle andre, der har siddet udenfor holdet, så brænder jeg for at komme ind og hjælpe holdet med at finde tilbage på sporet. Jeg synes også, at man kan se til træning, at der er mange, der byder sig til i forhold til at tage en plads, for der bliver virkelig arbejdet hårdt, siger Andreas Poulsen.

Den 22-årige venstre back kom til AaB uden kamptræning i benene og har derfor haft et efterslæb, han skulle indhente. Indtil videre har han set Jakob Ahlmann løbe med startpladsen på positionen, og han var slet ikke i truppen i 1-3-nederlaget mod Silkeborg i mandags. Til gengæld fik han en halvleg på reserveholdet dagen derpå.

- Det var 45 gode minutter, og kroppen har reageret rigtig fint på det. Der har ikke været nogen problemer efterfølgende, så jeg er helt klar og tilgængelig for træneren mod FC Nordsjælland, fastslår Andreas Poulsen forud for søndagens kamp på Aalborg Portland Park.

Varsler ændringer

Det er gode nyheder for venstre backen, at cheftræner Lars Friis varsler flere ændringer til opgøret mod Superligaens aktuelle tophold.

- Der er heldigvis god konkurrence på holdet, og hvis man ikke leverer, så er der mulighed for, at man bliver skiftet ud. I forhold til udtrykket på banen, så kan det også være, at der er nogle udefra, der kan bidrage med noget lidt andet til holdet. Så der kommer ændringer, forklarer AaB-træneren.

FC Nordsjælland har maksimumpoint 12 - efter fire runder - mens AaB fortsat blot har ét point på kontoen og ligger næstsidst.

- FCN er gode på omstillinger, så vi skal selvfølgelig overveje, hvor modige vi skal være på bolden. Men vi skal stadig spille vores spil og ikke lade os låse af, hvordan de spiller. Det vigtigste er, at vi står sammen som hold og bevarer styringen inde på banen, så det ikke falder sammen som i Silkeborg, uddyber Lars Friis.

Andreas Poulsen er ikke i tvivl om, at det nuværende AaB-hold nok skal ramme et vinderspor snart.

- Vi har ikke fået de point, vi gerne ville have haft, og vi har heller ikke været gode nok, men nu skal vi kigge fremad. Jeg ser en god mulighed for, at vi får en sejr mod FCN, påpeger han.

Lucas vred om

AaB må klare sig uden Kristoffer Pallesen og Anders Hagelskjær, der er på skadeslisten, mens der er et lille spørgsmålstegn ved Lucas Andersen.

Anføreren trådte skævt ned på sin ankel ved lørdagens afsluttende træning og humpede efterfølgende en del. Hans deltagelse afhænger uden tvivl af, hvilken følelse han vågner op med på kampdagen.

- Vi håber og tror dog ikke, at det er noget alvorligt, siger cheftræner Lars Friis.