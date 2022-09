Ny sæson og ny æra for White Hawks

FREDERIKSHAVN:Det er nye tider i Frederikshavn White Hawks. De seneste mange sæsoners ambition om at lande i grundspillets top fire og Final4 er afløst af helt nye planer.

- Jeg tør godt sige, at vi ikke har ambitioner om at slutte i top fire i denne sæsons grundspil. Vi er klar over, at det nok hedder femte, sjette eller syvendepladsen for os, men det er en del af den plan, vi har lavet. Der er udarbejdet en strategi, som vi følger nu, siger Kasper Kristensen, sportschef i Frederikshavn White Hawks.

Budgettet er skruet ned, og flere unge spillere, end normalt, er hentet ind til denne sæsons trup. Det er med andre ord med det lange kikkertsigte, at Kasper Kristensen har stillet sig i spidsen for en ny hockeyidentitet i den stolte hockey-by.

- Tidligere var det sådan, at talenterne tog fra Frederikshavn til Aalborg for at få mere spilletid. Nu går trafikken den modsatte vej. Vi har kigget på, hvordan klubber som Aalborg og Odense har satset langsigtet, og det har vi ladet os inspirere af. Lige nu og her bliver det mere fokus på processen og ikke så meget på resultatet, siger Kasper Kristensen.

Det tager tid

Det er på mange måder et helt nyt Frederikshavn White Hawks, som tager form. Det er ikke et quick-fix, man har gang i. Det er det lange seje træk, man skal i gang med.

- Man kan godt kalde det en frisk start for Frederikshavn White Hawks. Vi er meget bevidste om den plan, vi har sat i søen, kommer til at tage tid at eksekvere, men det er vi villige til at vente på. Det handler ikke kun om trupsammensætning. Det handler i høj grad også om, hvordan vi vil spille. Vi kommer til at spille mere offensivt. Vi kommer til at spille med større risiko i egen zone, men det gør vi, fordi vi tror på, at en mere offensiv stil er vejen frem for os, siger Kasper Kristensen.

Nok er der skruet ned for ambitioner og budget, men det er stadig en slagkraftig trup, som Frederikshavn har fået sat sammen til den kommende sæson.

- Man skal huske, at vi stadig har stærke danske profiler som Christopher Frederiksen og Jesper Jensen. De kommer til at tage et stort ansvar, men jeg tror også på, at vores nye stil passer dem godt. Så har vi et par stærke udenlandske spillere i eksempelvis Aleksi Halme og Radek Cip. Særligt Cip tror jeg kommer til at overraske positivt. Han skal nok komme til at producere point for os, siger Kasper Kristensen.

- Vi har også fået et par gode imports på back-siden. Vi har fået Santeri Suistio, og han har godt nok været skadet, siden han senest var os hos, men han er kommet tilbage i en meget bedre udgave, så ham har vi også forventninger til. I det hele taget er vi optimister, selvom det bliver en svær sæson, siger Kasper Kristensen.

Frederikshavn White Hawks åbner grundspillet med en hjemmekamp mod Herlev Eagles fredag aften klokken 19.