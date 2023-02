Ny skade har ramt Aalborg-spiller hårdt: - Jeg synes ikke, at jeg har fortjent den skæbne

AALBORG:Buster Juul har haft svært ved at tro sit eget uheld.

Aalborg Håndbolds venstre fløj skulle 4. februar have gjort comeback i hjemmekampen mod GOG efter at have kæmpet sig tilbage fra en knæskade, der havde holdt ham ude siden september.

Men til træning dagen inden kulminationen på måneders genoptræning faldt holdkammeraten Lukas Sandell ned over Buster Juuls knæ med det resultat, at venstrefløjen pådrog sig et brud på skinnebensknoglen over knæet og derfor har måttet udskyde comebacket med yderligere seks til otte uger.

- Det er ingen hemmelighed, at det har været en hård en at skulle fordøje, for jeg synes ikke, at jeg har fortjent den skæbne. Jeg har haft meget lidt overskud på hjemmefronten, fordi jeg ikke kan få lov til at lave det, jeg elsker. Det har været et hårdt slag, og det er også noget, jeg skal lade være med at tænke for meget på, for det er røvsygt, siger Buster Juul.

En af de få lyspunkter ved fløjspillerens seneste uheld er dog, at det kunne være gået langt værre.

- Lige da det skete, var min første tanke, at jeg bare skulle op og løbe igen, for jeg skulle ikke til at være skadet igen. Jeg kunne dog hurtigt mærke, at det ikke var så godt, og jeg havde også hørt et smæld, da jeg havde fået Lukas ned over mig.

- Da fysioterapeuten så i første omgang heller ikke kunne identificere, hvad der præcist var galt, frygtede jeg selvfølgelig det værste. Det fik vi heldigvis afkræftet dagen efter, men jeg kan godt afsløre, at jeg ikke fik lukket et øje den nat. Når det nu skulle være, lever jeg derfor fint med et brækket underben, som ikke kræver en operation, siger Buster Juul.

Den værste frygt var, at korsbåndet var ødelagt, men selv ikke det kunne have fået manden med kamprekorden i Aalborg Håndbold til at overveje at lægge håndboldsko og harpiks på hylden.

- Før vi fik svar på, hvad der var galt, talte jeg med fysioterapeuten om, at jeg slet ikke kunne rumme, hvis jeg skulle få den værst tænkelige besked, men samtidig sagde jeg også, at jeg langt fra var færdig med at spille håndbold. Jeg har stadig en masse at byde på, og selv om jeg har været hårdt ramt, har det ikke været oppe at vende, om jeg skulle stoppe, siger Buster Juul, der fik spilletid i januars to testkampe mod Elitesport Vendsyssel og HC Midtjylland.

Derfor har det også været svært at affinde sig med, at han nu igen må nøjes med en rolle som tilskuer.

- Jeg gad godt kunne sige, at jeg er okay med det, men det er jeg ikke. Det er frygteligt, og jeg holder mig også lidt fra mine holdkammerater, fordi jeg har en skyldfølelse og en dårlig samvittighed over for dem. Det er nok, fordi det stadig er så nært for mig, siger Buster Juul.

Planen er stadig, at han skal være spilleklar i løbet af seks til otte uger. Fredag er der gået tre uger siden uheldet.

- Efter at have rådført mig med fysioterapeuten har jeg besluttet ikke at sætte en dato på, hvornår jeg skal være klar, men jeg har selvfølgelig ikke kunnet undgå at kigge i kalenderen og se, at jeg godt kan nå tilbage og spille en masse fede kampe i den her sæson, og mit mål er, at jeg også skal kunne gøre en forskel i de kampe, siger Buster Juul.

Aalborg Håndbold - uden Buster Juul på holdet - møder fredag aften Sønderjyske i HTH Herreligaen. Der er kampstart i Sparekassen Danmark Arena klokken 18.30.