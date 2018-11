Ny skuffelse for Casper Steinfath i Kina

SURFING: Casper Steinfath fra Klitmøller kom fredag morgen ud for en ny skuffelse ved VM i Stand Up Padling i Kina.

I onsdags skuffede thyboen i finalen i det tekniske ræs, og fredag måtte han sande, at han end ikke kom i finalen i 200 meter sprint. Dermed lykkedes det ikke Casper Steinfath at forsvare sin VM-titel i disciplinen.

– Jeg er rigtig skuffet lige nu. Jeg var 10 centimeter fra at gå hele vejen til finalen, men sport er brutalt, og i dag gik det bare ikke min vej. Nogle gange vinder man, og andre gange taber man. Det er et hårdt nederlag at sluge, for jeg havde drømt om at forsvare den titel. Jeg er rigtig ked af det lige nu, siger Casper Steinfath i en pressemeddelelse fra Dansk Surf- og Rafting Forbund.

VM i Kina bliver således første gang, at thyboen må rejse hjem fra et verdensmesterskab uden medaljer i bagagen.

– Det er jo ikke nogen sjov historie at fortælle. Jeg er frustreret over mine resultater, for det her betyder noget for mig. Nogle gange er det måske godt at få et drag over nakken, så vi også forstår værdien ved at vinde. Jeg skal huske den her følelse og bruge den til at bringe mig videre, siger Casper Steinfath.