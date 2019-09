Ny skuffelse for Jammerbugt

FODBOLD:En skuffende sæsonstart for Jammerbugt FC i 2. division blev ikke meget bedre søndag, da nordjyderne på udebane spillede 0-0 mod FC Sydvest.

- Vi spillede en rigtig fin første halvleg, hvor vi også skabte chancer nok til, at vi skulle have ført og måske med mere end et mål. I pausen snakkede vi om at bygge videre på det, men det endte med at blive en rigtig dårlig anden halvleg, hvor vi til sidst skal være glade for, at vi ikke tabte, siger Jammerbugt-træner Bo Zinck.

Pointdelingen i Tønder betyder, at Jammerbugt kun har vundet én af sæsonens første otte kampe, mens man til gengæld har spillet hele fem uafgjorte kampe.

- Det præger os da, at vi ikke får vundet. Irritationerne sidder lidt mere løst, og selvtilliden mangler. Vores problem er, at vi spiller så mange uafgjorte, fordi vi så ikke rigtigt kommer ud af stedet.

- Vi tørster efter den sejr, og den må meget gerne komme næste gang mod Dalum. Jeg håber, at den her første halvleg trods alt var et lille skridt frem, siger Bo Zinck.