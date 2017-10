Ny spændende uge for Aalborg

HÅNDBOLD: Søndag nærmede Aalborg Håndbold sig toppen af 888Ligaen, da holdet vandt en komfortabel sejr på udebane mod Tønder, der endnu har til gode at hente point i denne sæson.

Og nu går holdet ind i en ny, spændende uge, hvor der igen venter to særdeles svære kampe.

Onsdag gæster HC Midtjylland Jutlander Bank Arena, og søndag kommer Brest på besøg i Champions League.

- Det er endnu en hård og endnu en spændende uge. HCM er startet stærkt, og Brest er et virkeligt stærkt hold. Men selvfølgelig er det på hjemmebanen, at vi gerne skal have point, siger træner Aron Kristjansson.

Endnu engang viste holdet søndag, at man var i stand til at rejse sig efter en hård kamp i Champions League og også en skuffelse, da man tabte kampen i Kiel med blot et enkelt mål.

- Det er jo der, hvor det handler om at se på det positive. Vi har spillet to rigtig gode udekampe i Champions League, og selvom vi ikke har fået point, så er der en masse positive ting at tage med fra de kampe. I Kiel spillede vi en helt fantastisk kamp, og det skal vi selvfølgelig kunne bruge til noget fremadrettet, siger træneren.