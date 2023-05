Ny sportsdirektør i AaB

AALBORG: AaB ansætter Ole Jan Kappmeier som sportsdirektør. Det oplyser fodboldklubben i en pressemeddelelse.

Dermed vil han udgøre et sportsligt hjerte i AaB sammen med teknisk chef James Gow, akademichef Jacob Larsen og scouting- og rekrutteringschef Julius Nagel.

Ole Jan Kappmeier er en del af den tyske storaktionærgruppe, Sports Strategy Excellence 22 (SSE 22), som ved en forestående aktieemission vil erhverve cirka 20 procent af aktierne i AaB A/S, skriver klubben i pressemeddelelsen.

Pr. 19. april blev Thomas Hitzlsperger og Jan Peters fra SSE 22 valgt til bestyrelsen i AaB A/S, og indtil Ole Jan Kappmeiers tiltræden 1. juni 2023 fungerer Jan Peters stadig som sportslig ansvarlig.



Ole Jan Kappmeier vil som sportsdirektør fra 1. juni udgøre direktionen i AaB sammen med økonomichef og midlertidig administrerende direktør Jesper Dalum.



- Vi er glade for at det nye sportslige setup efter et grundigt forarbejde sammen med folkene fra SSE 22 nu er kommet på plads. På kort sigt er målsætningen selvfølgelig stadig at sikre os fortsat eksistens i 3F Superligaen og kvalificere os til pokalfinalen, men med nyansættelserne har vi tilføjet sportslige kompetencer, som kan medvirke til, at også vi bliver succesfulde i fremtiden, siger AaB’s bestyrelsesformand Niels David Nielsen.