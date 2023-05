Ny sportsdirektørs oprindelse har ikke spillet nogen rolle for AaB-formand

AALBORG:Siden afskeden med Inge André Olsen i september har AaB været uden permanent sportslig ansvarlig, men det bliver der snart sat en stopper for.

1. juni tiltræder Ole Jan Kappmeier som ny sportsdirektør, og dermed bliver det et af medlemmerne af AaB's tyske investorgruppe fra Sports Strategy Excellence (SSE22), der bliver ansvarlig for den nordjyske superligaklubs sportslige retning.

- I bestyrelsen har vi i en rigtig lang periode haft et ønske om at ansætte en sportsdirektør. Det blev udsat, fordi vi havde forhandlingerne med SSE22. Derfor er vi først kommet til den endelige afklaring nu, efter at vi sammen med SSE22 i en periode på to-tre måneder har ledt efter en sportsdirektør, siger Niels David Nielsen, der er bestyrelsesformand i AaB.

Som et medlem af AaB's tyske investorgruppe var Ole Jan Kappmeier i første omgang indstillet til en plads i AaB's bestyrelse, men kort inden klubbens generalforsamling i april blev han hertil erstattet af den tidligere tyske landsholdsspiller Thomas Hitzlsperger, der ligeledes er en del af den tyske investorgruppe.

- Kappmeier har været et emne til sportsdirektørjobbet i den seneste måned eller to, hvor vi har drøftet de mulige emner. Vi har gennemgået hans kompetencer og haft dialog med ham, og der har vi set, at han har været leder for nogle større organisationer og dermed har fået stor erfaring.

- Som aktionær har SSE22 valgt, hvem de gerne vil have ind i bestyrelsen, og de har så valgt at sætte Thomas Hitzlsperger ind. Det blev vi rigtig glade for, fordi han har rigtig stærke fodboldkompetencer, et godt navn og i øvrigt er en rigtig god fyr, siger Niels David Nielsen.

Ole Jan Kappmeier har en fortid som sportslig projektkoordinator for Hamburger SV, hvor han var ansvarlig for den strategiske og konceptuelle udvikling i klubbens ungdomsudvikling. Sammen med sine medinvestorer Bernhard Peters og Jan Peters var han desuden med til at stifte BPTC Sports, hvor Ole Jan Kappmeier fungerede som administrerende direktør. Her har han fokuseret på at udvikle klubidentitet og strategier for professionelle sportsklubber.

I modsætning til Thomas Hitzlsperger har han dog ikke erfaring fra jobbet som den øverst sportslige ansvarlige.

- De har forskellige fodboldkompetencer. Det, vi ved, er, at Kappmeier har nogle fantastiske strategiske og ledelsesmæssige evner, og det er det, vi har brug for som sportsdirektør. Hitzlsperger har så nogle andre evner, som vi får ind i bestyrelsen. Det er en rigtig god løsning, siger Niels David Nielsen.

Som med Inge André Olsen får AaB igen en sportslig ansvarlig, der ikke har erfaring med dansk fodbold.

- Vores overvejelser har været, at vi gerne vil have den bedste mand til jobbet. Om han så er dansker, tysker eller af anden oprindelse har ikke været vores fokus. Vi tror på, at det her er det rigtige, for vi tror, at vi har de samme værdier og går efter de samme ting, siger Niels David Nielsen.

Ole Jan Kappmeier vil som sportsdirektør fra 1. juni udgøre direktionen i AaB sammen med økonomichef og midlertidig administrerende direktør Jesper Dalum, mens den sportslige afdeling også er blevet tilføjet en ny teknisk chef i form af engelske James Gow og en ny scouting- og rekrutteringschef med ansættelsen af tyske Julius Nagel.

Jacob Larsen er det nordjyske islæt, idet han fortsætter som akademichef.

- Jeg synes helt klart, at det nordjyske aftryk er stort nok. Jacob Larsen er som sagt med. Derudover har vi en bestyrelse, der består af otte medlemmer, hvoraf to af dem er fra SSE22, så jeg synes bestemt, at vi har et godt aftryk, siger Niels David Nielsen.

Opgavebeskrivelsen for den kommende sportslige ledelse i AaB er klar.

- Det vigtigste er, at vi arbejder langsigtet. At vi får endnu bedre resultater ud af vores akademi, og at vi for den kommende sæson får et stærkt superligahold, siger Niels David Nielsen.