Ny sportslig ledelse i Mors-Thy Håndbold

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold har tirsdag eftermiddag udpeget en ny organisation, der fremover skal drive den sportslige sektor.

Posten som sportschef nedlægges og i stedet indsættes et nyt sportsligt udvalg.

Den nye organisation er et resultat af en evaluering, skriver håndboldklubben i en pressemeddelelse.

Baggrunden for den nye organisation er at udnytte kompetencerne til fulde.

- Vi ønsker at skabe et tydeligt skel mellem arbejdet i eliteafdelingen og det arbejde, der foregår i talentafdeling, siger den administrerende direktør hos Mors-Thy Håndbold, Hans Peter Jarl Madsen til Nordjyske.

Konkret betyder organisationsændringen, at posten som sportschef nedlægges. I stedet bliver denne post erstattet af et sportsudvalg, som skal sparre med den sportslige ledelse.

- Formanden for det sportslige udvalg får ansvaret for ligaholdet, mens der er en anden, der får ansvaret for talentudvikling. Cheftræneren kommer også til at sidde i sportsudvalget. Så det er såmænd ikke det store raketvidenskab, der ligger bag, pointerer den administrerende direktør.

- Organisatorisk set sker der ikke de store ændringer, og de sker med øjeblikkelig virkning uden at skulle stemmes igennem på en generalforsamling, fortsætter Hans Peter Jarl Madsen.

Sportsudvalget bliver ledet af Hans Christian Andersen, der er udnævnt som formand. Dermed træder han ud af klubbens bestyrelse og skal fremover referere til den administrerende direktør, Hans Peter Jarl Madsen.

- Ambitionerne i håndboldklubben på den længere bane er at slutte sig til i top-8. Det har vi meldt ud, og det er også det, vi går efter. Om den så bliver opfyldt, er en anden sag, siger Hans Peter Jarl Madsen.

Mors-Thy spiller sin næste kamp mod Lemvig-Thyborøn i Santander Cuppen på udebane 21. maj.