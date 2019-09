Ny sportspodcast: Verdens bedste ville selv til Aalborg

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold har gennem de seneste sæsoner haft flere store profiler på holdkortet. Blandt de spillere der har slået vejen forbi Gigantium er spillere som Kristian Kjelling, Ole Erevik og Henrik Møllgaard.

Den største stjerne der har trukket i den røde trøje i klubbens historie indtil videre er dog en ung nordmand, som klubben skrev kontrakt med, da han var bare 17 år. Sander Sagosen var fyldt 18 år da han kom til Aalborg i 2014 og tre år senere forlod han klubben, som en af verdens bedste håndboldspillere. En hæder han i øvrigt modtog i 2018. I NORDJYSKE Mediers nye sportspodcast "Arena" er Aalborg Håndbolds direktør Jan Larsen blandt de medvirkende, og han tøver ikke med at kalde Sander Sagosen, for den bedste spiller han nogensinde har hentet til Nordjylland. Og noget overraskende var det ikke specielt svært at overtale den unge nordmand til at komme til Aalborg.

- Han havde snakket meget med Kristian Kjelling og Håvard Tvedten som havde været i Aalborg og sagt, at det var det rigtige sted for ham. Så han ville gerne til Aalborg, jeg skal dog afsløre at han fik en pæn løn i forhold til, at han dengang var 17 år, den største jeg nogensinde har givet til en 17-årig, lyder det blandt andet fra Jan Larsen i Arena.

Han har i podcasten selskab af Christinna Pedersen fra Vendsyssel Elite Badminton og Julian Jakobsen fra Aalborg Pirates. Og blandt de emner der også bliver vendt er teknologi i sportens verden og svære udebaner.

Arena kan høre i iTunes, Spotify, Podimo SoundCloud mv.