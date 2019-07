Ny stærk streg til Aalborg Håndbold: Truppen bliver bredere på alle måder

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold havde tirsdag første træninsgdag, der blev indledt med 3000 meter på tid på atletikbanen i Skovdalen.

Og blandt spillerne var der også et nyt ansigt - Aalborg Håndbold har nemlig skrevet kontrakt med stregspilleren Benjamin Jakobsen, der har fået en etårig aftale.

28-årige Benjamin kommer til Nordjylland efter et år i det vestjyske, hvor han har tørnet ud for Skjern Håndbold.

- Det glæder mig, at vi kan præsentere yderligere en forstærkning til den kommende sæson. Der venter os mange store og interessante udfordringer, der bl.a. kræver en bred, dygtig og fysisk stærk trup. Benjamin kan fysisk begå sig på et højt internationalt niveau, og han kommer til at bidrage både forsvars- og angrebsmæssigt, siger direktør Jan Larsen.

- Jeg er glad for chancen og ser frem til de mange spændende udfordringer. Jeg er spændt på endnu engang at prøve mig af i bl.a. Champions League - og jeg kommer til at give mig 110 % i jagten på nye titler til Aalborg Håndbold, siger Benjamin Jakobsen.