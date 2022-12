Ny Thisted-chef slår fast: Denne kultur skal genfindes

THISTED:Når Thisted FC's 2. divisionsspillere vender tilbage fra juleferie i det nye år, står deres nye cheftræner klar på træningsbanen. Her er tale om en mand, der ved noget om at bære de blå-hvide striber på Lerpytter.

Afløseren for Krzysztof Popczynski er nemlig den tidligere midtbanespiller Daniel Kristensen, der tilbragte en årrække som spiller i Thisted FC og blandt andet var anfører. Sidenhen har han ageret ungdomstræner i klubben, inden det markante ungdomsakademi hos FC Midtjylland fik fingrene i ham.

Nu vender Daniel Kristensen tilbage til TFC og forlader dermed U15-spillerne i FC Midtjylland bag sig. Muligheden for at træne seniorspillere var nemlig tillokkende for den 42-årige fodboldtræner.

- Jeg synes klart, at overvejelsen er, at det er seniorfodbold. Det har jeg ikke prøvet, og det kunne jeg godt tænke mig. Den chance står ikke lidt foran mig i Midtjylland, og så betyder det meget, at det netop er i Thisted. Man kan ikke fornægte, at de har et fint setup med en god trup. Der er en god blanding af unge og sultne spillere samt mere rutinerede at læne sig opad, fortæller Daniel Kristensen over telefonen.

Han er nemlig i Finland med de yngre mandskaber i FC Midtjyllands akademi, inden han fra årsskiftet officielt kan kalde sig cheftræner for Thisted FC's førstehold.

Daniel Kristensen spillede i Thisted FC fra 2006 til 2014. Arkivfoto: Peter Mørk

- Det er en ny udfordring og en ny læring for mig som træner. Den store forskel er det, der foregår i weekeenden. Det er kampene, som man for alvor måles på i voksenfodbold. Det er spændende og tiltaler mig meget. I forhold til træning og metodikker er der ikke en stor forskel fra U15 til senior. Det minder meget om hinanden. Så handler det mere om, hvordan man snakker til børn og voksne, forklarer den kommende cheftræner.

I Thisted FC genforenes Daniel Kristensen med sin gamle holdkammerat, Peter Bechmann, der nu er sportschef i klubben. Dermed er der meget blå-hvidt dna at tage af i organisationen, hvilket cheftræneren fremhæver.

- Det er klart, at det er en klub, der har stået mig nær. Jeg synes, at det er fedt og dejligt, at jeg måske kan få lov til at betale tilbage på trænerfronten i stedet for banen, siger Daniel Kristensen, der oprindeligt er fra Fyn, men har boet i Thisted siden 2008.

- Det handler for mig om at bygge noget op igen og komme tilbage til det, som Thisted står for. Det handler om hårdt arbejde og om at løbe flere meter end de andre. Vi skal også sætte spillet i kampene, men vi skal først og fremmest arbejde hårdt. Kultur og dna er vigtigt, og det er der, hvor vi rykker som hold. Det er det, der gør, at man løber det ekstra for holdkammeraterne i weekenden. Det skal vi nok få bygget op, så vores kultur for alvor implementeres igen. Det er også kun dejligt, at der er lokale drenge som Laurits Bust og Mathias Myrthue, som slår til i klubben. Den slags skal vi se mere til, siger han.

Daniel Kristensen fortsætter sit civile erhverv i Sparekassen Thy, hvor han også har arbejdet deltid sideløbende med rollen som ungdomstræner i FC Midtjylland.