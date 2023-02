Ny Thisted-træner er overrasket over niveau

THISTED:Den nytilkomne cheftræner i Thisted FC, Daniel Kristensen, fik lørdag set sine folk an i en forlænget træningskamp mod 1. divisionsholdet fra Hobro IK. Alligevel sikrede værterne uafgjort i form af 1-1 på kunstgræsbanen ved thyboernes hjemmebane.

- Resultatmæssigt kan vi være fint tilfredse med 1-1 mod et hold, der burde være længere end os. De starter sæsonen lige om lidt, og vi har over en måned. Det var en rigtig god præstation over hele linjen, og alle bød sig til, siger den tidligere midtbanegeneral i Thisted.

Mod Hobro så han flere spillere an, som enten er amatører i klubben eller er på prøve. Dermed er jagten på spilletid gået ind i Thisted.

- Når der kommer ny træner, starter alle fra nul, og alle får en chance. Det vil jeg gerne vise over for dem, og så må de vise, at de vil det, fortæller cheftræneren.

Daniel Kristensen skiftede fra FC Midtjyllands akademi til sin gamle klub ved årsskiftet. Dermed har han haft en måned i spidsen for 2. divisionsmandskabet, hvilket har givet ham et godt indblik i, hvad han har sagt ja til.

- Jeg er positivt overrasket. Der er et højt niveau, og alle giver sig til hver træning, siger han.

Selvom Hobro IK stod med favoritværdigheden mod Thisted, var det også en tilfreds Hobro-træner, som især så gode takter blandt sine startende spillere, indtil der blev skiftet ud i den sidste halvdel af den 120 minutter lange kamp.

- De fik vist gode momenter. Muamer Brajanc så godt ud, og de tre bagerste så skarpe ud. De sidste 40 minutter forærede vi dem helt tydeligt et mål. Men sådan er fodbold, og der var mange nye relationer, som vi blev præget af. Der var både ungdomsspillere og prøvespillere, men det var træls ikke at holde føringen og score et par mål mere. Sådan er det. Træningskampe er én ting, og vi føler os klar til at angribe første kampe, siger han.

- Vi havde gode rotationer i vores spil, og vi kunne indgå i nogle kombinationer, som gav første mål og de tre store chancer, som vi kom til i de første 40 minutter. Det handler om skarpheden, og det har vi fået meget fokus på. Man kan nok godt fornemme, at vi snakker en del om målene internt, og de sparker dem bedre ind til træning, så jeg forventer, at vi kommer stærkt ud til foråret, tilføjer han.

Hobro IK har årets første divisionskamp på fredag, hvor de møder Hillerød på udebane.