Ny Thisted-træner skal skabe klarhed og øge tempoet

THISTED:Nu skal der ro på. Thisted FC skal finde tilbage til et koncept, der virker. Det synes at være den overordnede arbejdsopgave for den nye cheftræner Daniel Kristensen, der i vinterpausen har skiftet et job som akademitræner i FC Midtjylland ud med jobbet som 2. divisionstræner i Thisted FC.

Han bliver den tredje træner i Thisted FC på et år. For et år siden blev Bo Zinck ansat som ny træner efter Bo Thomsen havde stået i spidsen for Thisted FC i flere sæsoner, men efter forårets kampe blev parterne enige om at stoppe samarbejdet, og så blev det Krzysztof Popczynski, der fik chancen.

Den greb han ikke. Krzysztof Popczynski blev fyret som optakt til årtiers største kamp på Lerpytter Stadion, da han blev sat på porten som optakt til pokalkampen mod FC København. Sportschef Peter Bechmann tog midlertidigt over, men nu er det altså Daniel Kristensens tur. Så er spørgsmålet, hvilket aftryk han vil sætte i TFC.

- Jeg skal finde middelvejen mellem Bo Zincks stil og Krzysztof Popczynskis stil. I bund og grund er jeg fodboldromantiker, men jeg er en fodboldromantiker, der først og fremmest vil vinde. Så vi kommer ikke til at spille naivt. Vi vil gerne have bolden, men vi vil allerhelst vinde, fastslår Daniel Kristensen, der selv har en gloværdig spillerkarriere i Thisted FC bag sig.

Dermed kender han også kerneværdierne i klubben, og det er dem, han har taget udgangspunkt i.

- Vi har altid været gode til at arbejde hårdt. Det er fint nok at prøve at spille flot fodbold, men her kommer det flotte fodbold via hårdt arbejde. Sådan var det også, da jeg spillede i klubben, konstaterer Daniel Kristensen.

Med en trænerbaggrund i FCM-skolen er det ikke overraskende, at han har været i stand til at tage nogle moderne metoder med sig til Thisted.

- Jeg har stor fokus på, at vi skal arbejde hårdere. Vi skal løbe mere og hurtigere. Det er den vej fodbolden udvikler sig. Derfor har jeg et mål om at øge intensiteten i vores træning, så vi bliver i stand til at løbe mere, end vi tidligere har været. Der kommer flere fuld og deltidsprofessionelle hold i 2. division, og Thisted FC er ikke et af dem, så vi skal kunne noget andet, siger Daniel Kristensen.

Som de fleste andre trænere kan han vinge af i tjekboksen ud for godkendt træningsopstart, og som alle andre kan han konstatere, at han ikke har nået alle punkterne på dosmersedlen.

- Vi er i en proces med at gøre os klar til næste sæson. Det betyder ikke, at vi har afskrevet noget som helst i denne sæson, men vi har ikke noget specifikt mål om at komme i top seks. Vi går efter det, men jeg kommer ikke til at græde mig selv i søvn, hvis vi ikke kommer med i top seks, siger Daniel Kristensen.

Der venter Thisted en hård indledning på foråret. Lørdag sætter man kursen mod Gentofte for at møde B93 i en kamp, der er rykket til en kunstgræsbane. Senere venter kampe mod Kolding og Esbjerg.

- Det er tre hårde kampe at lægge ud med. Vi kan risikere at stå med nul point efter tre kampe, men omvendt føler jeg også, at vi har rykket os så meget, at vi kan byde alle op til dans. I forhold til lørdagens kamp er det nok ikke til vores fordel, at kampen skal spilles på kunstgræs, for B93 er nok det bedst spillende hold i rækken, siger Daniel Kristensen.