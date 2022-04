Ny titel markerer nordjysk magtfaktor i dansk floorball

FLOORBALL:Den danske pokalfinale var mere eller mindre afgjort, da anden periode sluttede i Arena Nord søndag eftermiddag. Finalestævnets værter, Frederikshavn Blackhawks, var nemlig foran med 8-2 og kunne dermed køre sidste og afgørende periode sikkert i land.

Frederikshavn Blackhawks - Sunds Seahawks 8-4 Periodecifre: 2-1, 6-1, 0-2

Mål: 1-0 Nicolai Flyvholm (3.29), 2-0 Rasmus Larsen (4.04), 2-1 Kristoffer Handgaard (12.01), 3-1 Viktor Gade (21.42), 3-2 Mikkel Skov (22.21), 4-2 Søren Bjerregaard (32.55), 5-2 Niklas Andersen (33.14), 6-2 Anton Madsen (37.15), 7-2 Dennis Fuglsang Torp (37.54), 8-2 Anton Madsen (38.54), 8-3 Mikkel Skov (43.04), 8-4 Morten Handgaard (59.47)

Udvisninger: Frederikshavn 2, Sunds 2 VIS MERE

Dermed kan vendelboerne fejre både det danske mesterskab og pokaltitlen efter en række sæsoner, hvor klubben har markeret sig i stigende grad på herresiden.

- Det starter fra bunden i klubben. Det er de frivillige, der lægger kræfterne i det. De står med alle vores ungdomshold, og det er dem, der bakker os op. De sørger for talenterne og sørger for, at vi kan stille hold med egne talenter. Den talentmasse i Frederikshavn er så stor, at man kan blive ved med at bygge på. Det ser man frugterne af nu, fortæller cheftræner på ligaholdet, Andreas Glad.

Blackhawks har været med i de seneste fire finaler i Floorballligaen og har sideløbende vundet to pokaltitler. Alt imens er der blevet mere stille i andre dele af den vestlige kreds, hvor de nordjyske rivaler også er sat tilbage.

- Vi sidder meget stærkt på det nu. Der har været lidt stille i Nordjylland, og vestkredsen er faldet i kvalitet. Nogle er stoppet, og andre har ikke samme ambitioner. Men vi håber, at Strandby, Sæby, Aalborg og Brønderslev vil kunne komme mere med. Der går måske et par år, men jeg tænker, at det kan blive sjovt, siger den tidligere spiller for AaB, Brønderslev Hot Shots og Frederikshavn Blackhawks.

Det fundamentale arbejde hos frederikshavnerne betyder også, at cheftræneren kan tage den med ro, selvom de forsvarende mestre i både pokalturneringen og ligaen til næste sæson mister et par centrale spillere.

- Vi har en rigtig bred trup, der kan udvikle sig og tage skridtet. Selvom nogle rutinerede kræfter trækker stikket og flytter herfra, ved vi, at vores talenter kan udvikle sig her og få chancen for at vinde titler. Jeg har en stor tiltro til de unge knægte, der kommer frem, lyder det fra cheftræneren.

Der var ingen kvindelige, nordjyske hold i aktion i weekendens pokalfinalestævne i Frederikshavn.