Ny træner til høgene

FREDERIKSHAVN:Den 54-årige Patric Wener overtager jobbet som cheftræner i Frederikshavn White Hawks i de kommende to sæsoner. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Patric Wener afløser dermed Pelle Hånberg på trænerposten.

Patric Wener har en lang trænerkarriere bag sig i både Sverige, Østrig og Frankrig. De seneste fem år har han dog været i Danmark, hvor han har været en meget respekteret træner i Herlev Eagles, som han netop har vundet bronzemedaljer med.

- I Patric får vi en meget engageret træner, der har det helt rette mindset i forhold til personlig udvikling af de unge spillere. Når vi kombinerer hans fokus på udvikling af unge spillere, et offensivt mindset, og en fed personlighed, er jeg overbevist om, at vi får en træner, der kan være med til at understøtte klubbens værdier og ambitioner, siger sportschef Kasper Kristensen om sin nye træner.

Selv glæder Patric Wener sig til nye udfordringer.

- Jeg ser meget frem til en ny udfordring i Frederikshavn White Hawks, og efter mine snakke med sportschef Kasper Kristensen, lyder det virkelig spændende, det der venter mig i klubben. Jeg ved, der er en god gruppe med både unge og ældre spillere i truppen, og jeg ser frem til at arbejde med dem, og gøre dem bedre sammen.

I løbet af sommeren vil Patric ankomme til Frederikshavn, og gøre klar til sæsonforberedelserne, inden spillerne skal på is i august.