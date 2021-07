Ny træner vil have mere fart over Mors-Thy

HÅNDBOLD:Det var med en ny mand i spidsen, da Mors-Thy Håndbolds ligatrup mandag tog hul på forberedelserne frem mod den kommende sæson.

Pokalefinalesejren over Aalborg Håndbold var Jonas Willes sidste gerning i klubben, og han er nu erstattet af Niels Agesen i cheftrænerstolen.

- Det er fantastisk at være i gang. Det har jeg glædet mig til længe, og opgaven blev da ikke mindre spændende af det, jeg så fra holdet i Finalfour.

- Stort set alle, jeg har mødt, har sagt til mig, at det lægger ekstra pres på mig, men som træner er du altid under pres. Som jeg sagde, da jeg skrev under med klubben, er der et godt fundament her, og det blev jo understreget. Jeg elsker den kultur og det udtryk, der er heroppe, og jeg ser frem til at være med til at udvikle det og forhåbentlig lægge nogle lag på, siger Niels Agesen.

Han kommer til Mors-Thy med et cv, der tæller to Europa Cup-titler og et dansk mesterskab med henholdsvis Team Tvis Holstebros og Nykøbing Falsters kvinder, men til gengæld skal han nu for første gang træne et herrehold på højeste niveau.

- Jeg har set noget mere video, end jeg normalt har gjort i løbet af sommeren, for mit kendskab til dameligaen er nok stadig større end mit kendskab til herreligaen. I Holstebro havde jeg også noget med herrerne at gøre, men der har været ting, jeg har skullet catche op på.

- Men når jeg står på gulvet, er dialogen med spillerne den samme, for når jeg taler til en håndboldspiller, tror jeg ikke, der er den store forskel på, om jeg taler til kvinder eller mænd. Jeg tænker ikke, at jeg skal lave noget om. Hvis jeg kan få det til at fungere på den rigtige måde, tror jeg faktisk, at vi kan lære noget af den måde, som kvinderne er gode til at snakke om tingene internt på, siger Niels Agesen.

Han er dog ikke ankommet til Mors-Thy med planer om en revolution. Det, der i juni kulminerede med en historisk pokaltriumf, skal videreføres.

- De her klassiske Mors-Thy-dyder som, at man kæmper til sidste blodsdråbe, og at man står sammen som en enhed skal der ikke laves om på. Kigger jeg på sidste sæson, tænker jeg også, at det vil være dumt at lave en masse om på forsvaret. Der kommer selvføgelig justeringer der, men først og fremmest vil jeg gerne skubbe lidt til kontrafasen og få lidt mere tempo ind i spillet, siger Niels Agesen.

I forhold til sidste sæson er anfører Emil Bergholt, bagspillerne Jonas Gade, Jens Dolberg og Frederik Tilsted, stregspilleren Allan Toft Hansen og målmanden Søren Pedersen alle fortid i klubben, mens de to svenskere, bagspilleren Emil Hansson og stregspilleren Axel Franzén og den slovenske playmaker Andraz Velkavrh er nye ansigter. Unge Rasmus Henriksen skal danne par med Rasmus Bech i målet.

Den svenske bagspiller Emil Hansson er et af flere nye ansigter i Mors-Thy Håndbold. 24-årige Hansson er også udset til at få en stor rolle i forsvaret. Foto: Bo Lehm

Andreas Nielsen og Kristian Vukman er også kommet til, men de begynder sæsonen på skadeslisten. Sidstnævnte ventes ude hele sæsonen.

- Hver gang man skifter mange spillere, er det jo lidt en ny start, men noget af stammen er jo intakt. Vi har en playmaker i Sander (Øverjordet, red.), der kender spillet og voksede i slutningen af sidste sæson. Erik Toft og Mads Hoxer havde store roller, og så har vi en målmand i Rasmus Bech, der både i efteråret og senest i Finalfour viste, at han er en af de bedste i ligaen.

- Derudover får vi nogle spændende tilgange, som på den lange bane kan give os et løft, men det er klart, at når man mister fire bærende spillere, kommer det til at tage tid, siger Niels Agesen.

Mors-Thy skal dog ikke kun koncentrere sig om den hjemlige liga og pokalturnering. Pokaltriumfen giver en billet til European League.

- Jeg har været med til at spille europæisk tidligere, og jeg ved, hvor givtigt det kan være. Det kan også være hårdt, men de oplevelser giver bare rigtig meget uden for banen, som man kan tage med ind på banen. Vi kan lære rigtig meget af det, og det vil være med til at flytte klubben, mener Niels Agesen.

Mors-Thys første europæiske modstander er fortsat ukendt, men sikkert er det til gengæld, at sæsonens første betydende kamp er 25. august, hvor Aalborg Håndbold venter i Super Cuppen, der spilles i Viborg.