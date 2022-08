Ny Vendsyssel-anfører: En fed tillid

FODBOLD:Vendsyssel FF skal revanchere sig, når det lørdag gælder en udekamp mod Nykøbing FC.

Efter to sejre i sæsonens to første kampe løb vendelboerne i sidste weekend ind i sæsonens første skuffelse, da det på hjemmebane blev til et 1-2-nederlag til Fremad Amager.

- Vi skabte nok til at vinde kampen, men vi var simpelthen ikke skarpe nok i de to felter. Hvis man ser på spil og chancer, kan vi kun takke os selv for det nederlag. Vi var ikke dygtige nok til at forsvare i de to situationer, hvor de blev farlige, men omvendt havde vi også chancer nok til i hvert fald at score tre mål.

- Overordnet synes jeg dog, at vi har sat et positivt aftryk i de første kampe, og selv om vi tabte, synes jeg heller ikke, at den sidste kamp giver en speciel stor pil nedad, fordi vi spillede, som vi gjorde, siger kantspilleren Lucas Jensen.

Han har op til denne sæson fået pålagt sig et ekstra ansvar for Vendsyssel FF's præstationer, idet han er blevet udnævnt som ny anfører efter afskeden med hollandske Xandro Schenk.

- Det er en fed tillid at få, men det betyder jo også, at jeg skal tage mere ansvar, når det er svært. Jeg skal gå forrest både på og uden for banen. Jeg skal fortsætte med mange af de ting, jeg gjorde i forvejen, men jeg har aldrig prøvet at være anfører over en hel sæson før, så det er også noget, jeg lige skal vænne mig til, siger Lucas Jensen.

Han er noget mellemfornøjet med sine egne præstationer i starten af sæsonen.

- Overordnet har det været fint, men jeg har ikke haft det output, jeg kunne have haft. Ligesom hele holdet skal jeg være skarpere, siger Lucas Jensen.

Det kan Vendsyssel-anføreren rette op på i lørdagens udekamp mod Nykøbing FC. I sidste sæson endte begge indbyrdes møder 1-1.

- Vi tager til Nykøbing for at vinde. Sidst, vi spillede derovre, havde vi det svært, men som hold står vi et meget bedre sted nu, siger Lucas Jensen.

Der er kampstart i Nykøbing klokken 15.