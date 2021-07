Ny Vendsyssel-ejer: Jeg kunne ikke bare lade det her gå ned

FODBOLD:Det har været en lang og besværlig proces for Jacob Andersen at få den nu tidligere ejer Core Sports Capital ud af Vendsyssel FF. De udenlandske folk, der står bag selskabet, har vist sig at være så tilpas ligeglade med klubben, at den på et tidspunkt var på afgrundens rand.

- Jeg har tvivlet på, om vi kunne nå i mål med det her. Det har jeg godt nok. Schweizerne virkede meget ligeglade, men de kort vi havde på hånden var, at Ahmet Schaefer havde foretaget nogle dispositioner, som ved en eventuel konkurs ville stille ham i et meget dårligt lys. Det har nok været med til at få enderne til at mødes. Hvis ikke, det var gået i orden, havde der nok ligget en politianmeldelse på ham, fortæller Jacob Andersen.

I august 2020 var der ellers store forhåbninger, da Andersen kunne præsentere Core Sports Capital og Ahmet Schaefer som ny ejer af VFF.

- Det viste sig at være varm luft. Der var mange ting, der ikke blev gjort, og man løb fra mange af de aftaler, der var blevet indgået, siger Jacob Andersen, som relativt hurtigt begynde at stille spørgsmålstegn ved det nye ejerskab.

- Vi begyndte at se nogle tegn på det omkring november-december. Der var nogle ting, som der ikke blev eksekveret på, som der ellers var lagt op til, da de gik ind. Det kulminerede, da der ikke kom løn i slutningen af april, siger Jacob Andersen.

I første omgang indtræder Jacob Andersen som administrerende direktør, men det skal han ikke være på sigt.

- Vi sætter gang i en proces, hvor vi skal have ansat en direktør i klubben, og når vi har det på plads, så fratræder jeg som direktør og går ind som bestyrelsesformand. Indtil da sidder min advokat som bestyrelsesformand.

Første opgave er, at Vendsyssels trænerstab og spillertrup skal udvides markant og gerne hurtigst muligt.

- Det er lidt et scoop, at vi har fået Henrik Pedersen ansat som cheftræner. Nu handler det om, at vi skal have samlet et team omkring ham. Det skal han selv være med til. Vi har også en spillertrup, vi skal have på plads. Det er ikke sikkert, at vi har den på plads til første turneringskamp, men transfervinduet er jo åbent et godt stykke tid endnu, siger Jacob Andersen

Med tanke på Vendsyssels koldstart på denne sæson, er det også et tilpasset forventnings-niveau, som Henrik Pedersen er blevet præsenteret for.

- Vi skal også være realistiske. Starten har jo været kaotisk med en begrænset spillertrup og ingen træner. Så vi er nogle uger bagefter. Jeg har sagt til Henrik Pedersen, at målet for den kommende sæson er overlevelse.

- Det handler om at konsolidere sig. Derfor er det vigtigt, at vi får ro omkring truppen. Vi har ikke givet spillerne eller Henrik optimale betingelser for at forberede sig, siger Jacob Andersen.

Jacob Andersen kunne have ladet klubben sejle sin egen sø, men det havde han ganske enkelt samvittighed til. Ansvarsfølelsen har været stor hos Vendsyssel FF's eneejer.

- Jeg kunne ikke lade det her gå ned. Det er vanvittigt udfordrende at drive en fodboldklub, men jeg kunne bare ikke lade det her gå til grunde. Når man nu kan og brænder for lokalområdet, så føler jeg, at jeg har en forpligtelse. Når der er noget, man har kært, skal man værne om det, siger Jacob Andersen.

Netop derfor var der også grund til at finde smilet frem hos den succesfulde erhvervsmand, der dog godt ved, at det er et stort arbejde, der ligger og venter.

- Jeg er sindssygt glad og lettet over, at vi nu kan se fremad. Jeg har haft mange snakke med vores sponsorer. Her har jeg også mærket en øget opbakning fra dem. Der er mange, som gerne vil den her klub, og sponsorerne vil gerne se fodbold på et vist niveau, og de ved, at det koster nogle penge, siger Jacob Andersen.

Klubejeren har garanteret 12 millioner kroner til den videre drift af klubben i forbindelse med, at han har overtaget klubben.