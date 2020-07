Ny Vendsyssel-træner debuterede med sejr

FODBOLD:Lasse Stensgaard fik en sejr i debuten som cheftræner i Vendsyssel FF, der søndag vandt 2-0 ude over Nykøbing FC i sæsonens næstsidste spillerunde i Nordicbet Ligaen.

Lasse Steffensen og Christoffer Boateng scorede målene i sejren, der samtidig betyder, at søndagens modstandere følger Roskilde og Næstved ned i 2. division.

Vendsyssel var tæt på at få en drømmestart, da Christoffer Boateng allerede i kampens første minut fik en stor chance efter godt forarbejde fra Tiémoko Konaté, men Boateng fik aldrig bolden ordentligt under kontrol, og efterfølgende blev Mikkel Basses afslutning blokeret.

I det ottende minut var Boateng på spil igen, da han efter et godt gennembrud i venstre side sendte bolden skråt bagud til Jelle van der Heyden, der stod helt fri på kanten af feltet, men hollænderen sendte sin afslutning over mål.

Efter 18 minutters spil var det i stedet hjemmeholdet, der var tæt på en føring efter et boldtab fra Vendsyssels Morten Knudsen. Den tidligere AaB'er Mathias Thrane serverede bolden for Sebastian Koch, men alene med Nicolai Flø, der var tilbage i Vendsyssel-målet efter en lang skadespause, sendte Koch bolden forbi mål.

Men Vendsyssel havde det chancemæssige overtag i første halvleg, og efter 29 minutter fik Jakob Blåbjerg dagens hidtil største chance. Mikkel Basse kiksede sit forsøg på en flugter, men fik efterfølgende prikket bolden videre til en fri Jakob Blåbjerg, der tæt under mål dog sendte den store chance forbi.

Vendsyssel var dog ikke ene om at brænde store chancer, og efter 38 minutter fik Mathias Gehrt bolden i helt fri position i Vendsyssels straffesparksfelt, men en fin fodparade fra Nicolai Flø afholdt gæsterne fra at komme bagud.

I første halvlegs tillægstid sørgede Vendsyssel-forsvarsspilleren Lasse Steffensen i stedet for det, ingen andre havde kunnet inden ham. Den tidligere Jammerbugt-spiller steg til vejrs og pandede Jelle van der Heydens hjørnespark i mål, og så kunne Vendsyssel alligevel gå til pausen med en føring.

10 minutter inde i anden halvleg var Vendsyssel tæt på en fordobling af føringen, men Tiémoko Konatés forsøg fra kanten af feltet blev rettet af og sneg sig akkurat forbi mål.

Vendsyssel fik dog sit 2-0 mål efter 67 minutters spil. Tobias Damsgaard sendte Tiémoko Konaté afsted i dybden, og ivorianeren lagde en flad bold ind foran mål, hvor Christoffer Boateng nemt kunne prikke den det sidste stykke over stregen.

Et lille kvarter før tid troede hjemmeholdet, at de havde fået reduceret, da Mikkel Dahl prikkede bolden over stregen, men Nykøbing-spilleren var offside. Fem minutter før tid burde indskiftede Daniel Christensen i stedet have gjort det til 3-0, da riposten fra Tiémoko Konatés afslutning dumpede lige ud til Christensen, der dog bragede den store chance langt over mål.

I kampens absolutte slutfase havde Nykøbing flere gode chancer for at få reduceret, men de blev alle misbrugt.

Sejren i Nykøbing ændrer dog ikke på, at Vendsyssel FF fortsat er nummer syv i Nordicbet Ligaen. Sæsonen rundes af på lørdag med en hjemmekamp mod Skive.