Ny VFF-profil vil i Superligaen

FODBOLD:Vendsyssel FF har fået et tiltrængt nyt vitamintilskud til klubbens midtbanebesætning. Store stærke Victor Ekani fik således debut søndag i 1-1-kampen mod Hvidovre. Det var en debut, der gav løfter om mere. Det er åbenlyst, at han med sin fysik og sikre boldomgang bliver en profil for vendelboerne.

Det virker som en klassespiller på 1. divisionsniveau, som Vendsyssel FF har fået fat på. Med 88 superligakampe på sit CV, er det en bevist dygtig midtbanemand, som nu tørner ud for Danmarks nordligste divisionsklub.

- Jeg kunne være havnet andre steder, men træneren og klubbens sportslige leder viste, at de virkelig vil have mig. Det gjorde udslaget for mig. De fortalte, hvordan de vil bruge mine kvaliteter, og jeg kan virkelig godt li' planerne med den her klub, siger Victor Ekani.

Søndag gav han små prøver på, hvad han kan byde ind med. Det er først og fremmest en god fysik og stor fylde i alle facetter af spillet, men det bliver bedre ifølge hovedpersonen selv.

- Jeg er ikke så langt fra min topform. Det er først og fremmest min kondition, der skal forbedres. Det andet er okay, så jeg skal bare knokle på, og så skal det nok komme, men lige nu mangler der lidt, siger Victor Ekani.

Ekani er kommet til Vendsyssel med ambitioner om at udvikle sig som fodboldspiller, så han i sidste ende havner på et højere niveau end 1. division i Danmark.

- Jeg vil ikke kalde mig for en ung spiller, men jeg er heller ikke gammel som fodboldspiller, så jeg kan og skal stadig udvikle mig som fodboldspiller, og det får jeg gode muligheder for her i Vendsyssel, siger den 25-årige midtbanespiller.

Vendsyssel FF har en erklæret målsætning om at komme tilbage i Superligaen før eller siden, og det er en ambition, som Ekani i den grad køber ind på.

- Klubbens ambition er, at vi skal rykke op i Superligaen på et tidspunkt, så det er også min ambition. Jeg vil elske at komme tilbage og spille i Superligaen. Det er ikke noget, vi tænker så meget over lige nu, men det er planen på lang sigt, siger Victor Ekani.

Mens midtbanespilleren fra Cameroun er glad for sin nye arbejdsgiver, er arbejdsgiveren mindst ligeså tilfreds med sin nye spiller, eller det vil sige, det er træneren i hvert fald.

- Vi har ledt efter en spiller med power og stærke evner på bolden. Det får vi med Ekani. Jeg har store forhåbninger til, at han bliver en vigtig spiller for os. Han kommer til at give os noget tyngde og noget kvalitet i spillet med bolden, siger Henrik Pedersen.

Vendsyssel FF Hvidovre 1-1