Hoxer bombede løs, da Mors-Thy fik ny vigtig sejr

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold er godt i gang med at bevæge sig væk fra bunden af HTH Herreligaen.

Fredag aften hentede nordvestjyderne den anden sejr i træk, da udekampen mod SønderjyskE blev vundet med 30-24.

Dermed kravlede Mors-Thy op på 10. pladsen i tabellen, og nu er der blot tre point op til den slutspilsgivende ottendeplads.

SønderjyskE - Mors-Thy Håndbold 24-30 (13-13) Stillinger undervejs: 1-5, 4-6, 7-8, 9-11, 13-13 (pausestilling), 16-16, 17-20, 20-23, 23-24, 23-26 Topscorer, SønderjyskE: Kristian Stranden 7 Mål, Mors-Thy: Mads Hoxer Hangaard 11, Erik Toft 5, Lasse Pedersen 5, Bjarke Christensen 4, Sander Øverjordet 2, Tim Sørensen 2, Kasper Lindgren 1 Udvisninger: SønderjyskE 8, Mors-Thy 2

Mors-Thy Håndbold fik en forrygende start i Sønderborg. Højresiden med Lasse Pedersen og Mads Hoxer Hangaard scorede henholdsvis to og tre gange i de første seks minutter og sikrede gæsterne en 5-1-føring.

Herefter holdt Mors-Thy dog en scoringspause på mere end fem minutter, og det betød, at SønderjyskE fik reduceret til 4-5.

Mors-Thy holdt føringen i størstedelen af første halvleg, men i halvlegens slutfase lykkedes det hjemmeholdet at komme helt op på omgangshøjde, så de to hold kunne gå til pause med stillingen 13-13.

SønderjyskE tog teten fra anden halvlegs start og bragte sig hurtigt foran med to mål, men to udvisninger med 24 sekunders mellemrum til hjemmeholdet betød, at Mors-Thy hurtigt fik genskabt balancen på måltavlen ved 16-16.

Derfra overtog Mors-Thy teten igen, og små ni minutter inde i anden halvleg havde gæsterne etableret en føring på 20-17.

I målet begyndte Rasmus Henriksen for alvor at få banket sin redningsprocent i vejret, og i den anden ende var det især de to backer Erik Toft og Mads Hoxer Hangaard, der førte an i målscoringen.

SønderjyskE var imidlertid ikke besejret endnu, og med 10 minutter tilbage havde Mors-Thy kun et enkelt måls forspring ved stillingen 24-23.

Et par straffekastscoringer fra Lasse Pedersen betød dog, at Mors-Thy igen kom foran med tre mål. Sammen med blandt andet en straffekastredning fra indskiftede Rasmus Bech var de mål udslagsgivende for, at Mors-Thy kunne trække fra.

Til sidst blev sejren på hele 30-24, så udover de to point kunne Mors-Thy glæde sig over, at man nu også er bedst i det indbyrdes regnskab med SønderjyskE, der vandt sæsonens første møde med 33-28.

På onsdag venter der Mors-Thy endnu et møde med en af konkurrenterne i ligaens nederste halvdel, når KIF Kolding kommer på besøg i Nykøbing.