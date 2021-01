Ny White Hawks-angriber gik forrest i storsejr over gamle kendinge

ISHOCKEY:Tirsdag åbnede Frederikshavn White Hawks ishockeyåret med en storsejr over bundproppen fra Odense. Frederikshavnerne vandt nemlig med 7-2.

Dermed er fynboerne - men den nytiltrådte, nordjyske direktør, Ole Nielsen - et skridt længere væk fra slutspilspladserne i Metal Ligaen.

I det målrige opgør fik Mike Hammond, der ved årsskiftet skiftede fra netop Odense Bulldogs, sine første point for den nordjyske klub. Angriberen er gået direkte ind på holdets andenkæde og gjorde det til 4-2 i anden periode.

I tredje periode gjorde han det til 6-2 efter en solotur gennem de tidligere holdkammeraters ende af isen. Derudover kom canadieren til masser af skud gennem kampen.

Opgøret var især præget af en række udvisninger til gæsterne, mens Frederikshavn White Hawks gennem de to første perioder formåede at holde sig ude af straffeboksen.

Det afspejlede sig også i skudstatistikken, som i særdeles høj grad faldt ud til hjemmeholdets fordel gennem anden periode i Nordjyske Bank Arena.

I tredje periode lignede fynboerne et hold, som havde mistet modet. Der hjalp opgørets anden 10 minutters udvisning til gæsternes Martin Larsen heller ikke på det spinkle håb om et sent comeback i Frederikshavn.