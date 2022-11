Nye ansigter kan være nøglen til overlevelse

FARUM:Det var med hovedet i kunstgræsset, at AaB's spillere gik i omklædningsrummet efter årets sidste kamp. Det markante nederlag kommer dermed til at stå som den sidste oplevelse for holdet, der om et par uger tager på vinterpause.

Når AaB-spillerne kommer tilbage på den anden side af nytår, kan det muligvis blive med andre folk i truppen, der skal være med til at kæmpe holdet tilbage på den gode side af nedrykningsstregen i Superligaen. Det kan potentielt give omklædningsrummet noget, mener anfører Lucas Andersen.

- Jeg tror på, at der kommer noget luftforandring i den her AaB-trup. Det kan sagtens være nøglen, at nogen kommer ind og giver os et skub. Måske er det nogen, der har været andre steder, som er sultne efter at bære AaB frem, siger kreatøren.

- Men individuelt skal vi finde ro til hovedet, reflektere lidt og komme væk, så vi kan få fornyet energi. Det har vi brug for i truppen, omkring holdet og for fansene, så vi kan komme ud af det her, tilføjer han.

En af holdets mest erfarne kræfter, Kristoffer Pallesen, mener dog, at der er tilstrækkeligt med kvalitet i mandskabet, der ligger på en 11. plads i Superligaen. Derfor forventer han mere af de eksisterende spillere.

- Jeg synes, at der er en masse gode fodboldspillere i omklædningsrummet, som har underpræsteret. Er der nogen højere oppe, der mener, at der skal andre ind, så tager de affære på det. Men mit udgangspunkt er, at vi har dem, som vi har, og jeg tror på, at den her gruppe kan vende sæsonen på en tallerken. Der sidder så meget kvalitet dernede, og det skal vi have fundet frem. Om der kommer andre ind, betyder ikke meget for mig. Vi kommer til at arbejde stenhårdt uanset, hvem der er her, siger han.

Derfor forventer Lucas Andersen ligeledes, at den nuværende AaB-trup uanset udskiftninger eller tilføjelser kommer til at kæmpe hårdt for at finde marginalerne.

- Vi har brug for dem, men de kommer kun af hårdt arbejde. Det skal også findes i pausen. Resultaterne har ikke været gode nok, men vi arbejder hårdt og forsøger at gøre alt for at stå med et andet resultat. Det gør vi også efter ferien. Det bliver godt med et pusterum, så vi kan cleare hovedet og komme i endnu bedre form frem mod en gyser af en slutspurt for os, siger Andersen.

Den svenske reservekeeper, Oscar Linnér, har sammen med Marco Ramkilde kontraktudløb ved årsskiftet.