Nye corona-restriktioner rammer også nordjysk sport: Sådan gør klubberne

SPORT:Det går ud over Aalborg Håndbold, at statsminister Mette Frederiksen (S) fredag indførte strengere restriktioner i et forsøg på at få bugt med antallet af Covid 19-smittede.

De nye restriktioner gælder fra lørdag klokken 12 og betyder blandt andet, at der kun må lukkes 500 personer ind til sportsarrangementer, og det får Aalborg Håndbold at mærke, når Mors-Thy lørdag eftermiddag kommer på besøg i Jutlander Bank Arena.

- Jeg er rigtig trist og ked af det. Det er godt nok et slag i mellemgulvet, som vi lige skal sunde os over. Det har vi dog ikke rigtigt tid til, siger direktør i Aalborg Håndbold, Jan Larsen.

For Aalborg Håndbold havde håbet at kunne lukke mellem 2500 og 3000 tilskuere ind til lørdagens kamp, men nu bliver der inklusive spillere og ledere altså kun adgang til 500 personer.

- Vi har lagt et gigantisk arbejde i det, og vi har arbejdet i døgndrift alle mand for at gøre os klar til det. Alt vi har gjort med telte, indgange og skiltning er ligegyldigt nu. Det betyder selvfølgelig ikke så meget i det store billede, men det gør bare ondt at se på.

- Men vi bliver nødt til at forholde os til, at det er virkeligheden, så vi skal i gang med at orientere samarbejdspartnere, leverandører og alle, der har købt billet. Det minder desværre for meget om den fredag for et halvt år siden, hvor vi dagen før Skjern-kampen skulle i gang med det samme. Det er et meget kedeligt dejavu, siger Jan Larsen.

Lidt anderledes forholder sagen sig hos de to nordjyske ishockeyklubber. Både Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks spiller hjemme fredag aften, og da de nye restriktioner først træder i kraft fra lørdag, ændrer de ikke noget for fredagens spillerunde, meddeler Metal Ligaen.

I fodboldens verden skal superligaklubben AaB mandag aften i kamp hjemme mod AC Horsens, og den bliver med kun 280 tilskuere på Aalborg Portland Park. Billetterne vil blive fordelt mellem klubbernes samarbejdspartnere, meddeler AaB.

Dermed skal både AaB og Aalborg Håndbold nu overbringe en skuffelse til folk, der troede, at de havde sikret sig adgang til de kommende kampe.

- Det gør mig virkelig trist og ked af det. Vi skal huske, at vi ikke er de eneste i verden, der er ramt, men det er stadig brandhamrende ærgerligt. Hos os er konceptet sådan, at vi deler billetterne mellem samarbejdspartnere og sæsonkortholdere.

- Der er ikke gået så lang tid siden pressemødet endnu, så vi skal lige finde ud af, hvad vi gør, men det bliver nok noget med enten først-til-mølle eller lodtrækning, siger Jan Larsen.