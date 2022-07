Nye idéer hjalp Thisted FC til sejr mod Skive

FODBOLD:Thisted FC er lige nu godt i gang med sæsonforberedelserne, og de vandt lørdag med 3-1 mod Skive IK, der er en af de kommende ligakonkurrenter i 2. division, der for Thisteds vedkommende starter 7. august hjemme mod Aarhus Fremad.

Ifølge Thisted FC's nye cheftræner Krzysztof Popczynski var nordvestjyderne det bedste hold fra start, selvom de kom bagud i løbet af første halvleg.

- Det var en fortjent sejr, hvor vi havde styr på spillet, og vi havde momentum fra start i kampen. I første halvleg blev vi dog ramt af en omstilling, hvor vi tabte bolden og derfor var ude af balance og kom bagud, lyder det fra cheftræneren, der havde første arbejdsdag i Thisted FC 14. juli.

- I pausen fik vi samlet spillet, vi ændrede lidt på opstillingen, og hvordan vi skulle bevæge os, når vi ikke havde bolden. Efter vi kom på 2-1, kontrollerede vi egentlig bare kampen, og der var gode præstationer på alle parametre.

Thisted FC's nye cheftræner Krzysztof Popczyński så flere gode end dårlige aspekter i spillet i kampen mod Skive, og han virker som en optimistisk mand for sin tid i Thisted. Arkivfoto: Bo Lehm

Cheftrænerens knap og nap ti dage i klubben og sammen med holdet gør naturligvis, at de helt store ændringer er svære at nå at få trumfet igennem og implementeret, men Krzysztof Popczynski kunne allerede se sine idéer blive udført af holdet.

- Jeg vil gerne have, at vi spiller direkte på den sidste tredjedel i stedet for at spille fra side til side. Vi skal spille dybt i feltet, og vi scorede faktisk to gange på det i dag (lørdag mod Skive, red.), fortæller en glad cheftræner, der også fortæller, at han har været rigtig tilfreds med sin start i klubben, hvor der er god dialog med bestyrelsen og et godt samarbejde med spillerne på træningsbanen.

Selvom cheftræneren er godt tilfreds med præstationen, sejren og de aspekter, han gerne vil have i et fodboldhold, han er i spidsen for, er der alligevel ting, han gerne ser forbedret til næste gang.

- Vi skal undgå at spille de naive bolde fra forsvaret, for så bliver vi fanget i farlige omstillinger, samtidig skal vi spille mere sikkert, men hurtigere og med færre berøringer, forklarer Krzysztof Popczynski.

Målscorerne for Thisted FC var til 1-1 Frederik Sloth, til 2-1 Aramis Kouzine og til slutresultatet 3-1 var det Antonio Bustamante.