Nye knæproblemer fik AaB-anfører til at trække sig: - Jeg blev en smule nervøs

FODBOLD:Det var et gammelt spøgelse, der dukkede op for AaB's Lucas Andersen, da han otte minutter inde i anden halvleg af onsdagens 2-2-kamp mod Randers FC måtte lade sig udskifte.

AaB-anføreren mærkede pludselig til det knæ, der på grund af en korsbåndsskade næsten holdt ham ude i et år, inden han for en måneds tid siden gjorde et længe ventet comeback.

- Jeg mærkede noget ømhed omkring knæet, og efter at have været ude i et år blev jeg selvfølgelig en smule nervøs. Derfor valgte jeg at trække mig i stedet for at presse noget igennem i et forsøg på at hjælpe holdet i måske 20 minutter mere. Det er jo en af de erfaringer, man må gøre sig efter det forløb, jeg har været igennem. Det var bedre at sætte sig ned og så give plads til nye kræfter, siger Lucas Andersen.

De nye knæproblemer er ikke nødvendigvis lig med, at AaB-anføreren ikke kommer i kamp i mesterskabsspillets to sidste kampe mod Brøndby og FC København.

- Lige nu føles det okay, men jeg vil ikke drage nogle konklusioner, før vi har fået det undersøgt nærmere. Jeg har bestemt ikke afskrevet de sidste kampe.

- Jeg håber, at det viser sig, at alt er okay, og at jeg fik trukket mig i tide, siger Lucas Andersen, der har været med i AaB's startopstilling i fem af syv kampe siden sit comeback.

- Måske er det en overbelastning, men det har føltes rigtig godt, efter at jeg kom tilbage. Der har ikke været noget, så det kan også være en forkert bevægelse, der triggede noget i knæet, og som sagt trak jeg mig med det samme, at jeg mærkede noget, siger Lucas Andersen.

AaB's næste opgave er på søndag, hvor Brøndby kommer på besøg på Aalborg Portland Park.