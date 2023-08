Nye profiler skaber nye muligheder for MTH: Her skal der sættes ind

- Der er ingen tvivl om, at det bliver defensiven, der skal gøre det for os i den kommende sæson.

Sådan lyder meldingen fra Mors-Thy Håndbolds cheftræner Niels Agesen, der lørdag tager hul på en ny sæson i kampmæssig forstand.

Her venter nemlig en 1/8-finale i pokalturneringen hjemme mod Skjern Håndbold. Det bliver den første af mange turneringskampe, og det helt store mål er at kvalificere sig til slutspillet, hvilket vil kræve en grundspilsplacering i top otte.

- Som jeg ser det, så er der seks klubber, der er sikre slutspilsdeltagere, og så er vi fem klubber, der skal kæmpe om to pladser. Det er os, Sønderjyske, Kolding, Ribe-Esbjerg og TTH. Jeg forventer, at det bliver et meget tæt race om de sidste pladser, siger Niels Agesen.

Så tilbage til det første citat fra begyndelsen af artiklen. Med tilgang af rutinerede spillere som Frederik og Henrik Tilsted samt Henrik Toft er forventningerne ikke overraskende hævet til den normalt så talentbårne klub.

- Det gør en kæmpe forskel, at vi nu har en stribe rutinerede spillere. Det er ikke kun via deres rutine men også via deres måde at være på, at vi får noget lederskab ind. Det kan være lidt svært at forklare, men det har bare mere vægt, når du har en mand som Henrik Toft, der går ind og tager noget ansvar i forsvaret og siger: Det er sådan her, vi skal løse det, siger Niels Agesen.

Netop Henrik Toft kommer helt sikkert til at spille en hovedrolle i Mors-Thys defensiv, hvor der er lagt op til nogle mærkbare ændringer.

- For det første kommer vi til at bruge flere formationer i forsvaret, men vi kommer også til at arbejde med, at vores fireblok skal støde mere op. Vi kommer i det hele taget til at have en del nye tiltag defensivt, og det hænger sammen med, at vi tror meget på, at det er via en stærk defensiv, at vi skal have succes i denne sæson, siger Niels Agesen.

- Vi vil gerne skabe et stærkt defensivt fundament, så vi kan komme til at få mange kontrascoringer og gode forudsætninger for en stærk andenbølge i vores angreb, siger Niels Agesen.

Han har dog også fået tilføjet nye våben rent offensivt, hvor særligt Frederik Tilsted kommer til at blive et vigtigt aktiv.

- Frederik Tilsted og Kristoffer Vestergaard kan begge afslutte fra nogle andre distancer, end vi var vant til i sidste sæson. Det er et godt supplement til det, vi allerede har rent angrebsmæssigt, men det er en klar styrkelse, at vi får det aspekt med i vores spil, siger Niels Agesen.

Der er også en anden bagspiller, der begynder at røre på sig.

- Nu havde vi jo ikke Johan Nilsson med i sidste sæson, men han byder sig godt til, så jeg tror, vi får noget spændende at se fra ham, siger Niels Agesen.