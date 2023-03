Nye skader og sygdom udfordrer AaB's superligahold

AALBORG:Cheftræner Erik Hamrén måtte torsdag skrinlægge sine planer om at træne taktisk forud for AaB's hjemmekamp mod Randers FC søndag. Det skyldes et decideret mandefald, der til slut betød, at otte spillere fra superligatruppen var fraværende på træningsbanen.

Blandt de faldne torsdag er den tyske lejesvend Kilian Ludewig, der efter en nærkamp tog sig til kindbenet og blev kørt direkte til yderligere undersøgelser.

- Jeg ved ikke, præcis hvor slemt det er, men det så ikke godt ud. Jeg kan godt være bange for, at det er noget, der kan holde ham ude i længere tid. Desuden måtte Rasmus Thelander afbryde træningen før tid med lidt problemer, så der er en del spørgsmålstegn lige nu, konstaterer Erik Hamrén.

Andreas Poulsen, der i fredags gjorde comeback i kampen mod OB, er formentlig også ude af billedet igen.

- Han fik et tilbagefald efter onsdagens træning, så han er næppe klar til kamp på søndag.

Erik Hamrén så torsdag tre U19-spillere an i træningen. Heriblandt Gustav Dahl, der imponerede cheftræneren. Arkivfoto: Martél Andersen

- Desuden ligger Daniel Granli og Jonas Skulstad syge derhjemme, men jeg har da en forhåbning om, at de kan nå at rejse sig, lyder det fra AaB's svenske cheftræner.

Younes Bakiz, der har været skadet de seneste tre uger, må fortsat nøjes med at genoptræne under ledelse af en fysioterapeut, og det ligner først, at han er klar igen efter landsholdspausen.

Desuden er Kasper Jørgensen og Jeppe Pedersen sat ud af spillet med længerevarende skader, men Erik Hamrén kan ikke se noget mønster i det store frafald på otte mand.

- Vi har lidt for mange, der er ramt på samme tid, men de fleste skader skyldes decideret uheld, og sygdom er også svært at gardere sig imod.

- Desuden vil jeg gerne rose de tilbageværende spillere for at levere god intensitet og høj kvalitet i torsdagens træning, siger AaB-træneren.