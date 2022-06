Nye tider i AaB's talentafdeling: Spillere hentes ind fra hele landet

FODBOLD:AaB's talentudvikling har altid været kendetegnet ved, at det var nordjyske drenge, der var på de forskellige hold.

Den tendens gør AaB op med til den kommende sæson, for her har man allerede hentet ni nye spillere fra andre klubber uden for Nordjylland. Derudover har man ifølge Nordjyskes oplysninger yderligere et par spillere i kikkerten.

Det er en opsigtsvækkende udvikling, som akademichef Jacob Larsen godt hjulpet af head of coaching Niels Lawaetz har sat i gang.

- Vi har valgt at hente så mange spillere udefra, fordi vi skal have gjort op med, at vi ligger og roder rundt i bunden af de forskellige ligaer. Vi skal kort sagt højne vores kvalitet i vores talentudvikling og for at gøre det på den korte bane, så har vi brug for større konkurrence i trupperne, og dermed får vi en højere træningskvalitet, forklarer Jacob Larsen, der understreger, at denne sommers indtog af nye spillere gerne skal være en engangsforestilling.

- Det her er et resultat af den nuværende tilstand. På sigt skal det overvejende være nordjyske spillere, som vi ser på vores ungdomshold, men nu har vi åbnet for det spor, der hedder rekruttering udefra, og det kan sagtens tænkes, at vi holder fast i det i mindre grad, siger Jacob Larsen.

Talentchefen understreger, at de nuværende AaB-spillere skal se på den nye konkurrencesituation som noget positivt.

- Vi har en historik med spillere som Kasper Kusk, Mæhle og Oliver Abildgaard som eksempler på spillere, der først sent i deres ungdomstid er braget igennem. Det kunne de, fordi de hele tiden var i stærke træningsmiljøer.

- Vi har konstateret, at vi mangler konkurrence i vores miljøer. Derfor vil vi have lidt større trupper end normalt i håbet om, at vi kan se nogle af de lokale spillere tage gode udviklingsskridt. Det bør også være positivt for dem, at vi nu højner kvaliteten i træningen med de nye spillere, siger Jacob Larsen, der håber, at tiltaget med de mange nye ansigter kan kickstarte en positiv spiral for talentarbejdet i AaB.

Den positive spiral er en modsætning til de seneste år, hvor færre U-landsholdsspillere og bundplaceringer i ungdomsligaerne er blevet hverdagskost.

- Vi skal være et af de bedste talentmiljøer i Danmark. Det har vi forudsætningerne for at være, så det er målet, siger Jacob Larsen, der har fået god hjælp af klubbens head of coaching Niels Lawaetz, der med sin fortid i FCK og DBU har hjulpet med at finde de nye spillere.

- Niels har virkelig spillet en afgørende rolle i den sammenhæng. Det har været fedt at opleve, hvordan vi med hans netværk har haft mulighed for at hente spillere fra en hylde, som forstærker os.

Et andet vigtigt element, som har været afgørende for AaB's evne til at trække dygtige spillere til klubben, er skolesamarbejdet og de rammer, som Elitesport Aalborg kan tilbyde.

- Den del spiller bare. Det er vigtigt, at skoleordningerne bare har fungeret. Nu oplever vi eksempelvis en uge, hvor spillerne kun har eftermiddagstræninger mandag og fredag. De resterende dage træner de om formiddagen ligesom Superliga-holdet. Det har også været en faktor, der har tiltalt mange af de nye spillere, siger Jacob Larsen.

Med den mindre revolution, som "Figo" har sat i værk, er det ambitionen, at AaB relativt hurtigt kommer til at spille en mere fremtrædende rolle i det danske talentudviklingsmiljø.

- Vi arbejder i to spor. Vi skal stadig forbedre vores relation til vores samarbejdsklubber og vores scouting. Det er det lange seje træk, og så er der her og nu. Der er det mere resultater og kvalitet, vi kigger efter.

- Vi skal spille med i den sjove ende af tabellerne. Det skal vi, fordi det er et udtryk for kvalitet i vores daglige arbejde, og så er det naturligvis en mellemregning, at vi gerne vil have flere ungdomslandsholdsspillere. Det får man kun via gode præstationer. I sidste ende er jeg sikker på, at vi nok skal få flere førsteholdsspillere ud af et løft for hele talentafdelingen, siger Jacob Larsen.