Nye tider i White Hawks med ny ledelse

FREDERIKSHAVN:Spekulationerne, frustrationerne og spørgsmålene har fået frit løb på de sociale medier, når det gælder Frederikshavn White Hawks i de seneste måneder.

Mens ærkerivalerne fra Aalborg Pirates sejler fra den ene succes til den anden i disse tider, har der været brug at nytænke konceptet i White Hawks, hvor man efter sæsonen måtte se den rutinerede direktør Henrik Andersen takke af som frivillig ulønnet leder for klubben.

Det blev indledningen til en større omvæltning. Nu er man kommet så langt i arbejdet, at det er muligt at danne sig et billede af fremtidens Frederikshavn White Hawks.

René Jørgensen er ny direktør, og Kasper Kristensen er ny sportschef. Det er folk med et i forvejen indgående kendskab til klubben, men de skal samtidig stå i spidsen for det "nye" Frederikshavn White Hawks. Her spiller Kasper Kristensens udnævnelse til sportschef også en rolle i forhold til at styrke organisationen.

- Jeg havde en snak med Henrik Andersen og kom med i bestyrelsen før sidste sæson. Dengang var holdet på plads, men jeg fik overdraget en del af sportslige ansvar, og det er sådan set en udløber af det, der gør, at jeg nu skal være sportschef, siger Kasper Kristensen.

- Vi kommer til at se et yngre White Hawks-hold løbe på isen. Vi har ikke helt samme budget som i den seneste sæson, så vi skal også forsøge at udvikle unge spillere til at kunne blive profiler over tid, og det er derfor man allerede har set os præsentere flere unge lovende spillere, siger Kasper Kristensen.

- I forhold til vores udenlandske spillere, så vil vi sigte efter at finde nogle spillere, der kan bruge Danmark som et springbræt til at komme videre i karrieren. Vi vil gerne væk fra de imports, der har toppet, inden de rammer Danmark, forklarer Kasper Kristensen.

Et andet vigtigt element i White Hawks fremtidige holdopbygning bliver talentudvikling og indslusning af egne talenter i førsteholdstruppen.

- Vi skal have styrket fødekæden fra vores ungdomsafdeling op til vores førstehold. Det er et af de store indsatsområder, som jeg får. Her skal vi have kigget på, hvordan vi sikrer, at vores egne talenter kan komme op og træne med i en tidlig alder, siger Kasper Kristensen.

Profil forlader klubben

Mens navne som Tadeas Galansky, Christopher Frederiksen, Jesper Jensen og Aleksandr Burmagin også er at finde i White Hawks til den kommende sæson, har spillere som Nikolaj Krag Christensen, topscorer Lucas Andersen, Mads Larsen og Radim Piroutek takket af i White Hawks.

- Vi havde egentlig Lucas på kontrakt et år mere, men han havde et ønske om at komme hjem til København, fordi han ikke helt var faldet til i byen. Selvom det svækker os sportsligt, så ville vi ikke stå i vejen for det ønske, siger Kasper Kristensen, der også fortæller, at Jeppe Vinther, der tog en pause fra hockey midt i sidste sæson, er rejst tilbage til Esbjerg, så han kommer ikke til at spille for White Hawks i den kommende sæson.

Sportschefen understreger, at man trods afskeden med flere profiler nok skal få et slagkraftigt hold til den kommende sæson.

- Vi kommer også til at præsentere et par spillere i de kommende dage, og vi har dialog med yderligere en af de udenlandske spillere fra sidste sæson om en forlængelse, men i forhold til imports, så kommer den nye træner til at have indflydelse på, hvordan den del kommer til at se ud.

Apropos ny træner er der snart en ny cheftræner på plads i Frederikshavn.

- Jeg forventer, at vi i løbet af 10 dage præsenterer en ny træner. Vi kommer ikke til at melde noget ud om ambitionsniveau før en ny cheftræner er på plads. Der skal han have lov til at komme med sit indspark og vurdering, men vi skal nok få et hold, der kan spille med, siger Kasper Kristensen, der i første omgang glæder sig over, at Tadeas Galansky er sikret på en to-årig kontrakt.

- Han vil rigtig gerne klubben og byen, og vi er meget tilfredse med, at vi har sikret en dygtig rutineret keeper, der ved, hvad det vil sige at være professionel. Han får stor betydning.

Kasper Kristensen har selv en fortid som spiller i Frederikshavn White Hawks. Nu skal han hjælpe klubben som sportschef. Arkivfoto: Bente Poder