Målfarlig back var ikke i tvivl om AaB-skifte: - Jeg er sikker på, at vi redder os

AALBORG:Mandag formiddag blev Kasper Jørgensen præsenteret som vinterens tredje forstærkning i AaB, og få timer senere gennemførte den nu tidligere Lyngby Boldklub-spiller sit første træningspas med sin nye klub.

Den 23-årige sjællænder har dog haft lidt tid til at vænne sig til tanken om en fremtid i Aalborg.

- Jeg har vidst det i et stykke tid efterhånden. Det gik stærkt i weekenden, men jeg har haft en fornemmelse af, at det nok skulle gå i orden på et eller andet tidspunkt i det her transfervindue, fortæller Kasper Jørgensen.

Han har gjort sig positivt bemærket ved fra sin position som højre back eller wingback at score fire mål i efterårssæsonen for et Lyngby-hold, der ellers skulle helt hen til den sidste kamp, før det blev til den første sejr.

- Jeg ser tilbage på efteråret med et stort smil. Jeg er glad for den efterårssæson, jeg har spillet, og hvis jeg skal være ærlig, er det også gået bedre, end jeg havde turdet håbe på, men det gør bare, at jeg nu har endnu større forventninger til mig selv, siger Kasper Jørgensen, der tøvede, inden han i sommer til sidst satte sin underskrift på en toårig kontraktforlængelse med Lyngby.

Kasper Jørgensen trænede mandag med sine nye holdkammerater for første gang. Foto: Claus Søndberg

- Jeg har haft en drøm om at tage næste skridt, og jeg ser AaB som et godt sted, hvor jeg kan udvikle mig og blive en endnu bedre spiller. Så må vi se, hvad det bliver til derfra, siger Kasper Jørgensen.

I AaB ser han frem til at komme til at spille under cheftræner Erik Hamrén.

- Jeg mødte ham for første gang i går, og han virker bare som en supercool træner, der ved, hvad han vil have fra sit hold. Jeg skal ind og bidrage med meget af det samme, som jeg gjorde i Lyngby, men jeg skal bare tage det til et endnu højere niveau heroppe, siger Kasper Jørgensen, der dog skifter fra den ene nedrykningstruede klub til den anden.

Hvor Lyngby gik på vinterpause med 13 point op til redning, er AaB 6 point bedre stillet.

- Jeg har det fint med at komme til klubben i den her situation. Vi skal ud at jagte point og sejre, og det skal vi nok få. Jeg er sikker på, at vi nok skal klare den, og det bygger jeg på den trup og træner, vi har.

- Jeg har også allerede kunnet mærke, at der er et godt sammenhold, og som sagt har vi så godt et hold og så dygtige spillere, at vi nok skal få det til at fungere, siger Kasper Jørgensen, der derfor heller ikke har gjort sig mange tanker om, at han risikerer at skulle tage turen ned i den næstbedste række i næste sæson.

- Selvfølgelig er jeg klar til at tage turen med ned, men det kommer ikke til at ske, at vi rykker ned, så det er der ingen grund til at snakke for meget om, siger den nye AaB'er.

Kasper Jørgensen har skrevet kontrakt med AaB frem til 31. december 2025.