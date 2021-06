Ny AaB-back vil gerne kopiere Mæhle

FODBOLD:Casper Gedsted fik tidligere på sommeren opfyldt et stort mål, da han blev rykket op i AaB's superligatrup. Samtidig blev han belønnet for sin udvikling med en fem-årig kontrakt.

Nu er den unge fodboldspiller kommet godt i gang med tilværelsen som fuldblods superligaspiller, og det er en hverdag, han sætter stor pris på.

- Det er fedt, at jeg ikke er ugens gæst længere, men jeg rent faktisk er en fast del af truppen. Jeg fik meget ud af at være med oppe og træne lidt med inden sommerferien, men nu kan jeg for alvor begynde at suge til mig, siger Casper Gedsted.

- Det har hele tiden været den helt store ambition for mig at komme med i superligatruppen og få en kontrakt. Derfor er det også fedt, at det lykkedes, siger Casper Gedsted.

Casper Gedsted har været en del af AaB's talentafdeling i mange år. Han kom til klubben som U13-spiller fra Farsø/Ullits. Dengang var han angriber. Det var han faktisk helt frem til U19-tiden, hvor en skade ændrede det billede.

For den vidende AaB-fan vil der straks ringe en lille klokke ved den stribe informationer. De ligner nemlig i høj grad det samme forløb, som meget omtalte Joakim Mæhle har oplevet i AaB.

- Jeg føler faktisk, at jeg minder meget om Joakim Mæhle i min spillestil. Jeg ser noget video af ham på Wyscout, så jeg forsøger at lade mig inspirere af hans måde at spille på, fortæller Casper Gedsted.

Den nuværende højreback har tidligere slået sine folder som angriber og kant, og omplaceringen til back har ikke fjernet lysten til at komme frem over isen og score mål.

- Der er fortsat meget offensivt DNA i mit spil. Jeg forsøger stadig at komme med frem og bidrage. Jeg var det, man godt kan kalde en fuldblods-angriber, så det er noget, der ligger dybt i mig, siger Casper Gedsted.

Som så mange tidligere offensive spillere, der er blevet omskolet til defensive positioner, er det først og fremmest de defensive pligter, der er en udfordring for Casper Gedsted.

- Særligt i begyndelsen var det en kæmpe udfordring for mig at håndtere de defensive udfordringer. Her har jeg bygget sindssygt meget på, så det er blevet bedre, men jeg stadig meget at lære - særligt i det defensive. Derfor er det også meget fedt at komme op i superligatruppen, hvor jeg kan lære virkelig meget, siger Casper Gedsted.

Som et fuldgyldigt medlem af AaB's superligatrup venter der nu Casper Gedsted fem træningskampe, inden sæsonen indledes med en kamp mod FC København den 18. juli.

- Jeg håber på, at jeg kan få lidt spilletid i nogle af de træningskampe. Det er klart min fornemmelse og mit håb, at jeg kan få lov til at vise mig frem i de her træningskampe, siger Casper Gedsted.

Første træningskamp venter torsdag klokken 13 ude mod Hobro. Den kamp kan ses på nordjyske.dk.