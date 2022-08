Nyslået anfører fremhæver bredden i Mors-Thy

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold spillede lørdag sæsonoptaktens sidste træningskamp, og det blev en vellykket generalprøve.

Nordvestjyderne slog nemlig norske Arendal med 33-22 og viste dermed god form i den allersidste af en lang række testkampe. Her så den nyudnævnte medanfører, forsvarsgeneralen Kasper Lindgren, et skarpt mandskab efter en lang sæsonoptakt.

- Vi har jo spillet otte eller ni træningskampe nu, så vi begynder at være i en eller anden form for kampform. Der er prøvet en del ting af, og vi har fundet ud af, hvad fungerer, og hvad der ikke fungerer. Vi har fået nogle nye folk, så vi kan holde kvaliteten på mange positioner, og vi har fundet ud af, at vi kan køre vores modstandere lidt trætte på det, forklarer Kasper Lindgren.

Det var også tilfælde mod Arendal, hvor Mors-Thy lagde afstand til nordmændene efter pausen, hvor der stod 16-13 til hjemmeholdet. Her fik Lindgren desuden første kamp i sin nye rolle som anfører, hvilken han deler med fløjspilleren Lasse Pedersen.

- Det er en sjov udfordring for mig personligt at tage det skridt op. Lasse og jeg har nok aldrig været de mest naturlige anførere, men vi er vokset henad vejen, og vi har erfaring samt den dna, som klubben står for. Vi har nogle forskellige kompetencer, som vi kan gøre brug af, så der er et lidt bredere spektrum end, når anføreren bare er én person, siger bagspilleren.

Rollen som anfører er et nyt skridt i udviklingen for den 24-årige, som har tilbragt hele sin seniorkarriere i Mors-Thy og inden da repræsenterede HF Mors. I ligaklubben har han nemlig styret forsvaret gennem flere sæsoner.

- For mig handler det mere om at svinge taktstokken uden for banen og sørge for, at vi alle trives, og klubben kan udvikle sig på flere måder. Der skal jeg hanke op i folk, når der er dårlige perioder og ride videre på den selvtillid, som vi får i gode perioder. Det bliver ret afgørende med alle de unge spillere, som vi har i den kommende sæson, siger Kasper Lindgren.

Første opgave i den nye sæson er den 29. august, hvor Mors-Thy spiller 1/8-finale i Santander Cup mod TTH Holstebro.