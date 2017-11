Nyt CL-nederlag til Aalborg

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold løb søndag ind i det sjette nederlag i syv Champions League-kampe, da Vive Kielce rejste hjem fra Jutlander Bank Arena med de to point.

Det polske storhold var som ventet for stor en mundfuld for de danske mestre og vandt med 34-30.

Efter en lige begyndelse på opgøret, hvor Aalborg fulgte med til 7-7, tog de polske gæster fat om dirigentstokken midtvejs i første halvleg.

Der sneg sig flere og flere fejl ind hos hjemmeholdet, og de blev benhårdt straffet af Kielce, der hurtigt etablerede en føring på fire mål.

Mod slutningen af første halvleg var Aalborg Håndbold lige ved at få kontakt igen. Tre mål fra hjemmeholdet reducerede polakkernes føring til 15-14, men i de sidste to minutter af første halvleg indfandt fejlene sig igen hos Aalborg, og igen blev de straffet, så det polske storhold, der i forrige sæson vandt Champions League, kunne gå til pause med en føring på 18-14.

Andreas Holst åbnede anden halvleg med at score flere fine mål for Aalborg Håndbold, men desværre for hjemmeholdet havde Kielce fortsat let ved at komme til scoring i den anden ende, og derfor fik de forsvarende danske mestre aldrig bragt spænding tilbage i opgøret.

Små ti minutter før tid fik Aalborg godt nok reduceret gæsternes føring til tre mål, men nærmere point kom hjemmeholdet aldrig.

Hver gang Aalborg lugtede et comeback, satte Kielce trumf på, og derfor kunne polakkerne tage en forholdsvis komfortabel sejr med hjem fra Aalborg.