Nyt job: Tidligere AaB- og VFF-træner vender hjem til Nordjylland

SKAGEN:Den tidligere AaB og Vendsyssel FF-træner Lasse Stensgaard kan i fremtiden kalde sig for landstræner. Han skal nemlig stå i spidsen for det danske U18-landshold fra den kommende sæson.

Efter en del år i AaB's ungdomssektor skiftede Lasse Stensgaard til Vendsyssel FF for at blive cheftræner i sommeren 2020. Under et halvt år efter ansættelsen var det ud af vagten, og de seneste sæsoner har Lasse Stensgaard varetaget forskellige stillinger i FC Nordsjælland. Senest en rolle som transitionstræner.

Nu skal han ud at spille internationale kampe sammen med nogle af landets største fodboldtalenter.

- Jeg er både glad og stolt over, at jeg får muligheden for at blive U18-landstræner. Jeg er stolt over, at jeg er fundet dygtig nok til at kunne bestride den post, og jeg er glad for, at jeg får mulighed for at arbejde med nogle af de største talenter i landet, siger Lasse Stensgaard.

U18-landstrænerjobbet er at betragte som lidt af et mellemtrin. Dels fordi U18-landsholdet ikke har EM-kvalkampe, som ligger i U17 og U19-regi. Dels er U18 også årgangen, hvor spillerne typisk begynder at ramme de forskellige førstehold hjemme i klubberne.

- Det har helt sikkert betydet noget for mig, at det netop er U18. Jeg har fundet ud af, at jeg arbejder godt med den aldersgruppe. Altså de ældste ungdomsårgange eller meget unge seniorspillere. Det får jeg netop mulighed for i dette job, siger Lasse Stensgaard.

Den første årgang, han skal arbejde med, er årgang 2006. Den årgang rummer blandt andet AaB's Anders Noshe, der har været fast mand på årgangens landshold som eneste nordjyske islæt.

Med det nye job kommer også en ny bopæl. Lige nu ligger familien i flytterod, men baggrunden for den situation er helt igennem positiv for Lasse Stensgaard og hustruen Mariann. Snart er Skagen basen for den lille nordjyske familie, der de seneste år har resideret i Hillerød.

- Det er lidt hektisk lige nu, men det er jo noget, vi selv har valgt, fordi vi gerne vil hjem. Lige nu er planen, at vi tilbringer et par måneder i Skagen, og så opmagasinerer vi en masse flyttekasser hos Boxit i Nørresundby. Den overordnede plan er, at vi skal finde et hus i Aalborg-området, siger Lasse Stensgaard.

Han glæder sig til at vende hjem til Nordjylland, som har været savnet i de par år, hvor familien har boet i Nordsjælland.

- Det bliver dejligt at komme hjem igen. Det har hele tiden været planen, at vi ville hjem til Nordjylland igen. Det kommer vi nu, og det glæder vi os meget til, siger Lasse Stensgaard.