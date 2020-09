Nyt nederlag for Vendsyssel Håndbold: Vi var hårdt ramt

HÅNDBOLD:Det blev til endnu et nederlag for Vendsyssel Håndbold, da de lørdag gæstede Aarhus Håndbold, der sejrede med 28-22.

Efter en tæt første halvleg stak hjemmeholdet af i de første minutter efter pausen og endte med at hente en sikker sejr.

- Det kan godt være, at det længe var tæt, men denne gang synes jeg ikke helt, at det spillemæssigt hang så godt sammen, som det tidligere har gjort i sæsonen, siger træner Kent Ballegaard.

- Men vi har haft en lidt kummerlig uge, siden vi tabte i tirsdags til Silkeborg-Voel. Der har været sygdom på flere spillere. Mette Bejder har skrantet noget, Elin (Johanssdottir, målvogter, red.) har ligget syg, og Henriette (Hansen, højre fløj, red) vrikkede om til træningen i går. Og hun er vores eneste venstrehåndede spiller, siger træneren.

Kampfakta Pausestilling: 13-12 Topscorere Aarhus: Marielle Martinsen 6, June Bøttger 6 Mål Vendsyssel: Pernille Brandenborg 6, Mette Bejder 4, Christina Pedersen 4, Ida Andersen 2, Sofie Sletskov 2, Steinunn Hansdottir 1, Cecilie Termansen 1, Frida Damgaard 1, Mette Brandt Nielsen 1. Udvisninger: Aarhus United 1x2 minutter, Vendsyssel 1x2 minutter VIS MERE

Vendsyssel Håndbold har fortsat kun fået et enkelt point - men kan stadig glæde sig over, at der kun er to point op til en plads i top otte, selvom holdet ligger sidst.

- Jeg synes lidt, at man kunne se, at kræfter slap op til sidst både mentalt og fysisk, og det er måske meget naturligt, efter vi har spillet syv kampe på cirka en måned. Nu har vi så heldigvis tre ugers pause, og det kommer nok på et meget godt tidspunkt. Så er der et håb om, at der er flere, der er blevet friske, og så kan vi begynde at bygge videre på det, der spillemæssigt fungerede i nogle af de tidligere kampe, siger træneren.

Først 17. oktober skal holdet i aktion igen. Her venter dog en særdeles vanskelig kamp på hjemmebane mod København Håndbold.