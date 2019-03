Nyt nederlag: Høgene har kniven for struben

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks vandt alle fem kampe mod Esbjerg Energy i grundspillet.

Men momentum er i dén grad tippet over til vestjysk fordel i den igangværende kvartfinaleserie mellem de to hold. Esbjerg vandt 2-1 i Frederikshavn i et overtidsdrama i den første kamp, og fulgte søndag de op med en 3-0 sejr på egen is.

Dermed har høgene for alvor kniven for struben i serien, der spilles bedst af syv kampe.

Hjemmeholdet sad på første periode, hvor skudstatistikken endte 16-6 i vestjysk favør. Måltavlen var der dog ikke brug for i kampens første 20 minutter, der forblev målløse.

Gæsterne fra Frederikshavn kom bedre med i anden periode, men der var langt mellem snapsene for de mange tilskuere, der var med til at indvie den spritnye Granly Hockey Arena i Esbjerg. Der var chancer i begge ender, men heller ingen mål i anden periode.

Det kom så til gengæld, da spillerne kom på isen til de sidste 20 minutter. Efter tre minutters spil kunne hjemmepublikum bryde ud i jubel. Årsagen var, at Max French omsider fandt vej forbi Tadeas Galansky i det nordjyske mål.

Kort tid efter viste hjemmeholdet atter skarphed, da Jesse James udbyggede til 2-0 i power play. Til sidst blev det også 3-0. Max French kunne score i et tomt mål, efter at høgene havde taget målmanden ud.

White Hawks er nu pisket til at vinde, når de to hold atter krydser stokke tirsdag i Frederikshavn