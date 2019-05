Nyt nederlag presser Thisted i bunden

FODBOLD: Det lykkedes ikke Thisted FC at få tilkæmpet sig til vigtige point i kampen om overlevelse, da de på udebane mod FC Fredericia tabte med 2-1 på et sent straffesparksmål af Dennis Høegh.

Lukas Enevolden bragte ellers balance i regnskabet kort inde i anden halvleg, efter hjemmeholdets Christian Nikolaj Sørensen i første halvleg havde dirigeret bolden ind på et indlæg ved bagerste stang.

Assistenttræner Henrik Larsen var overordnet tilfreds med det udtryk som Thisted-spillerne lagde for dagen.

- Indsatsen var absolut godkendt. I første halvleg kom vi frem til en to-tre fine muligheder og blev snydt for et klokkeklart straffespark, da Marcus Solberg blev jordet ned bagfra. Derefter scorede de et mål, hvor vi manglede skarpheden til at få den afværget, og efter Lukas' (Enevolden, red.) mål fik de et sent straffespark, der afgjorde kampen. Men overordnet kunne vi godt være det bekendt.

- Det er bare et bundholds lod at tabe sådan nogle kampe her. Det har vi efterhånden prøvet mange gange. Præstationen kan vi godt vinge af, for vi fik bragt en masse fysik og spillerne holdt sig til det taktiske oplæg, sagde Henrik Larsen.

Thisted FC er under alle omstændigheder tvunget til at skaffe fire point i sæsonens sidste to kampe mod HB Køge og Næsted, da de har tre point op til stregen, men en markant dårligere målscore end FC Roskilde.