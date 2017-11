Nyt nederlag til mestrene

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbolds forsvarende danske mestre led onsdag aften det andet nederlag i 888 Ligaen i træk, da udekampen mod TTH Holstebro blev tabt 26-24.

I en målfattig første halvleg var Mikael Aggefors bedste mand hos Aalborg Håndbold. Den svenske målmand bød ind med en række store redninger, men desværre for gæsterne blev han overstrålet af kollegaen Torbjørn Bergerud i TTH Holstebros mål.

Aalborg-spillerne havde mere end svært ved at score på den norske landsholdsmålmand, og det gav hjemmeholdet en 5-2-føring efter 10 minutters spil.

Det fik Aalborg-træner Aron Kristjansson til at tage en time-out. Den løste ikke gæsternes offensive problemer, men til gengæld stod forsvaret og Mikael Aggefors stærkt, og efter 20 minutter var Aalborg igen på omgangshøjde ved 6-6.

Mod første halvlegs slutning slog TTH Holstebro dog igen et hul, da hjemmeholdet imødegik de offensive problemer ved at spille syv mod seks i angrebsspillet. Det satte mere gang i målscoringen hos hjemmeholdet, mens Aalborgs angrebsspil stadig haltede, og derfor måtte nordjyderne gå til pause nede med 9-12.

I begyndelsen af anden halvleg var Aalborg Håndbolds angrebsspil til gengæld som forvandlet. Gæsterne kom langt nemmere til målene end i første halvleg, og 10 minutter efter pausen var der igen bragt balance i regnskabet ved 15-15.

Trods det gode comeback kan anden halvleg i Holstebro vise sig at blive dyr for Aalborg Håndbold, der midt i halvlegen måtte se Patrick Wiesmach forlade banen skadet, da han blev nedlagt i et kontraangreb.

Og for at gøre ondt værre for Aalborg Håndbold måtte de også rejse hjem uden point. Gæsternes gode comeback i begyndelsen af anden halvleg var spildt, da TTH Holstebro genvandt overtaget.

10 minutter før tid brød frustrationerne for alvor ud hos gæsterne. En tvivlsom kendelse for passivt spil mod Lovro Jotic gav TTH Holstebro en kontrascoring til 22-19 og kostede Martin Larsen en udvisning for protester mod kampens dommere.

Derfra kom Aalborg Håndbold aldrig i nærheden af point igen, og de forsvarende mestre måtte indkassere det andet liganederlag i træk.