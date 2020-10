Nyt nederlag til trods: Hæderlig AaB-indsats i Farum

FODBOLD::Et tidligt mål gjorde ikke opgaven nemmere for AaB’s kvindehold, da de lørdag tabte endnu en kamp i Gjensidige Kvindeligaen. Holdet formåede dog at holde spænding i kampen helt til slut.

- Vi spiller en lidt primitiv kamp, der giver en masse hjørnespark, men vi bliver aldrig rigtigt farlige selv. Men jeg er meget tilfreds med præstationen, der viser, at vi vokser som hold, siger træner Martin Dale Stephens.

Kampfakta: Mål: 1-0 Kathrine Kühl Møller (7. minut),. 2-0 Cecilie Larsen (90. minut). VIS MERE

- Det er et meget svært sted at spille, fordi de er vant til kunstgræsset, som de både spiller og træner på. Og at vi holder den åben helt frem til slutningen, synes jeg er rigtig fint, siger træneren.

AaB er stadig sidst i rækken og har stadig kun fået et enkelt point.